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Пятница, 21.06.2019
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Знаменательные события в истории: 21 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 июня 2019 года
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 21 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день йоги.

Международный день скейтбординга.

История:

1887 Золотой юбилей королевы Виктории.

1893 Посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения.

1915 В дачном поселке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат" — "икону" мирового авангарда.

1948 В нью-йоркском отеле "Уолдорф-Астория" прошла презентация долгоиграющей пластинки.

1978 В Лондоне состоялась премьера мюзикла "Эвита".

Родились в этот день:

1905 Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель, драматург и эссеист.

1944 Тони Скотт, английский и голливудский режиссер, продюсер.

1962 Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".

1982 Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Великобритании, сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены принцессы Дианы.

1985 Лана Дель Рей, американская певица.

1990 Мириам Гесснер, немецкая лыжница и биатлонистка, серебряная призерка Олимпийских игр 2010 года.

Ушли из жизни:

1874 Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один с основателей спектрального анализа.

1914 Берта Зуттнер, австрийская писательница, деятель пацифистского движения, Нобелевский лауреат.

Именины:

Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, 21 июня, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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