Знаменательные события в истории: 23 июня 2019 года

Праздники:
Международный Олимпийский день.
Международный день вдов.
День государственной службы ООН.
История:
1868 - Запатентована пишущая машинка.
1944 - В ходе Великой Отечественной войны началась операция "Багратион".
1964 - Артур Мерлин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч - Hula-Hoop.
Родились в этот день:
1150 - Святой Жан де Мата, католический святой, один из основателей ордена тринитариев.
1763 - Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.
1889 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.
1912 - Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.
1927 - Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.
1940 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.
1965 - Валерий Меладзе, российский эстрадный певец, продюсер, Заслуженный артист России.
Ушли из жизни:
1852 - Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.
1891 - Вильгельм Вебер, немецкий физик.
1969 - Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.
2011 - Питер Фальк, американский киноактер.
Именины:
Алексей, Андрей, Анна, Герасим, Иван, Илья, Кузьма, Семен.