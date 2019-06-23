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Знаменательные события в истории: 23 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 июня 2019 года
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 23 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный Олимпийский день.

Международный день вдов.

День государственной службы ООН.

История:

1868 - Запатентована пишущая машинка.

1944 - В ходе Великой Отечественной войны началась операция "Багратион".

1964 - Артур Мерлин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч - Hula-Hoop.

Родились в этот день:

1150 - Святой Жан де Мата, католический святой, один из основателей ордена тринитариев.

1763 - Жозефина Богарне, императрица Франции (1804-1809), первая жена Наполеона I.

1889 - Анна Ахматова, русская и советская поэтесса.

1912 - Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга.

1927 - Боб Фосс, американский кинорежиссер, хореограф, сценарист.

1940 - Вильма Рудольф, американская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка.

1965 - Валерий Меладзе, российский эстрадный певец, продюсер, Заслуженный артист России.

Ушли из жизни:

1852 - Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма.

1891 - Вильгельм Вебер, немецкий физик.

1969 - Николай Рыленков, советский поэт и прозаик.

2011 - Питер Фальк, американский киноактер.

Именины:

Алексей, Андрей, Анна, Герасим, Иван, Илья, Кузьма, Семен.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 23 июня.
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