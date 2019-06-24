Знаменательные события в истории: 24 июня 2019 года

Праздники:
Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан.
История:
1717 Представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии.
1990 В Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".
Родились в этот день:
1542 Иоанн Креста католический святой, писатель и поэт-мистик.
1883 Виктор Гесс австро-американский физик, Нобелевский лауреат.
1912 Сергей Филиппов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Ушли из жизни:
1908 Стивен Гровер Кливленд 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.
1962 Анатолий Мариенгоф русский поэт-имажинист, драматург.
1991 Руфино Тамайо мексиканский художник.
2008 Леонид Гурвич американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.
Именины:
Ефрем, Мария.