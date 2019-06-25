Знаменательные события в истории: 25 июня 2019 года

Праздники:
День дружбы и единения славян.
День моряка (День мореплавателя).
День молодежи Украины.
День таможенной службы Украины.
История:
1857 Вышло первое издание книги Шарля Бодлера "Цветы зла".
1876 Американский рыбак Альфред Енсен впервые в истории в одиночку переплыл через Атлантический океан.
Родились в этот день:
1852 Антонио Гауди испанский архитектор.
1864 Вальтер Нернст немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.
1903 Джордж Оруэлл английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений.
1935 Чарльз Шеффилд американский писатель-фантаст.
Ушли из жизни:
1822 Эрнст Гофман немецкий писатель, композитор, дирижер.
1997 Жак-Ив Кусто французский океанограф и путешественник.
1999 Евгений Моргунов советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР.
2009 Майкл Джексон американский певец, танцор и автор песен.
Именины:
Андрей, Анна, Иван, Петр, Степан, Иван.