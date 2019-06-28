Скачать
Пятница, 28.06.2019
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
Правительство Дании возглавит самый молодой в истории премьер
Правительство Дании возглавит самый молодой в истории премьер
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Знаменательные события в истории: 28 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 июня 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 28 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Конституции Украины.

История:

1569 Подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским.

1919 Подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну.

1967 Израиль аннексировал восточный Иерусалим.

1989 В Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.

1996 Верховная Рада Украины за одну ночь приняла новую Конституцию.

1997 За 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери Лейн разрешил продолжить соревнование — и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

Родились в этот день:

1577 Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.

1712 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1946 Роберт Линн Асприн, американский писатель-фантаст.

1948 Кэти Бейтс, американская актриса и режиссёр.

1971 Илон Маск, канадско-американский инженер и предприниматель, основатель компаний PayPal, SpaceX, один из основателей и инвесторов Tesla Motors.

1996 Донна Векич, хорватская теннисистка.

Ушли из жизни:

1836 Джеймс Мэдисон, 4-й президент США (1809–1817), один из ключевых авторов Конституции США.

1855 Фицрой Сомерсет Реглан, британский фельдмаршал.

1914 Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, убийство которого стало поводом для начала 1-й мировой войны.

1992 Михаил Таль, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

2007 Лиз Клэйборн, американский модельер-дизайнер.

Именины:

Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Модест, Семен, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, 28 июня, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Зеленский уволил главу Днепропетровской области
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
05 Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Абхазия закрыла границу с Грузией
Абхазия закрыла границу с Грузией
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь