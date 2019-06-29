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Знаменательные события в истории: 29 июня 2019 года

Знаменательные события в истории: 29 июня 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 29 июня - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобного Моисея Оптинского.

День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан.

История:

1613 В Лондоне сгорел театр "Глобус".

1855 В Лондоне вышел в свет первый номер газеты "The Daily Telegraph".

1916 В воздух поднялся первый самолет "Боинг".

1956 Мерилин Монро вышла замуж за американского писателя Артура Миллера (разведутся в 1961 году).

1958 Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.

1964 создан пульт дистанционного управления телевизором.

1976 Сейшельские острова провозглашены независимым государством.

Родились в этот день:

1900 Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

1929 Ориана Фаллачи, итальянская журналистка, писатель, публицист.

1964 Сосо Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец и актер.

1978  Николь Шерзингер, американская певица и актриса.

Ушли из жизни:

1895 Томас Гексли, английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель.

2003 Кэтрин Хэпберн, американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар".

2016 Василий Слипак, украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.

2017 Олег Яковлев, российский певец, участник группы "Иванушки International".

Именины:

Ефрем, Михаил, Петр, Тихон. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 29 июня.
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