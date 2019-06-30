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Воскресенье, 30.06.2019
Какими были в детстве самые мировые лидеры стран в истории (Фото)
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Какими были в детстве самые мировые лидеры стран в истории (Фото)

Эти люди чаще всего появлялись или появляются в заголовках газет, в новостных передачах и везде, где речь идет о политике и правительстве страны. Предлагаем вам взглянуть на эти фотографии и узнать, какими были в детстве и юности Хиллари Клинтон, Нельсон Мандела, Фидель Кастро и другие известные политические деятели.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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