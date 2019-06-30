Знаменательные события в истории: 30 июня 2019 года

Праздники:
Международный день астероида.
Украина - День молодежи
История:
1894 - Открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэр бридж.
1908 - На Землю упал Тунгусский метеорит.
1936 - Напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".
1962 - Катастрофа самолета Ту-104 близ Красноярска. На тот момент - крупнейшая авиакатастрофа в СССР (84 погибших).
1972 - Для координации всемирного времени впервые введена високосная секунда (23:59:60).
1997 - В Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере - "Гарри Поттер и философский камень".
Родились в этот день:
1789 - Орас Верне, французский художник.
1817 - Джозеф Гукер, английский ботаник и путешественник.
1907 - Роман Шухевич (псевдонимы: Тарас Чупринка, Тур, Роман Лозовский, Монах, Туча, Степан, Щука, Колокол), выдающийся украинский политический, военный деятель. Главнокомандующий Украинской Повстанческой Армии (УПА), председатель Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета (УГВР), председатель провода Организации Украинских Националистов (ОУН) в Украине.
1985 - Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
1861 - Элизабет Браунинг, английская поэтесса.
1995 - Назарий Яремчук, певец, народный артист Украины.
1995 - Гавриил Троепольский, советский писатель, автор повести "Белый Бим Черное ухо".
2001 - Чет Аткинс (р. 1924), американский гитарист.
2014 - Пол Мазурски (р. 1930), американский актер, кинорежиссер, сценарист.
Именины:
Аверкий, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.