Знаменательные события в истории: 1 июля 2019 года

Праздники:
День архитектуры Украины.
История:
1569 - Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).
1751 - Вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии".
1867 - Канада стала самоуправляемым доминионом Великобритании.
1877 - Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.
1904 - Открылись III летние Олимпийские игры в Сент-Луисе (США).
1911 - Польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" при описании определённых химических ингредиентов для оздоровительной диеты.
1915 - Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) обнажилась в фильме "Дочь богов".
1980 - Песня "О, Канада" провозглашена национальным гимном Канады.
2011 - В Монако состоялось бракосочетание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.
2013 - Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.
2014 - Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.
Родились в этот день:
1646 - Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.
1908 - Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи "Estee Lauder".
1934 - Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер.
1961 - Принцесса Диана, принцесса Уэльская, одна из самых популярных женщин мира.
1964 - Тарас Чорновил, украинский политический деятель.
1967 - Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.
1977 - Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель.
Ушли из жизни:
1896 - Гарриет Бичер-Стоу, американская писательница.
2004 - Марлон Брандо, американский киноактер, дважды лауреат премии "Оскар".
2010 - Элисон Букер (р. 1963), английская теле- и радиоведущая, журналистка
2015 - Николас Уинтон (р. 1909), британский филантроп, накануне Второй мировой войны организовавший спасение от холокоста еврейских детей в оккупированной немцами Чехословакии.
Именины:
Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сергей.