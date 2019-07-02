Знаменательные события в истории: 2 июля 2019 года

Праздники:
Международный день спортивного журналиста.
Всемирный день НЛО (День уфолога).
История:
1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.
1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.
1918 Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.
1924 создана Международная ассоциация спортивной прессы.
1976 В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.
1996 катастрофа трамвая в Днепродзержинске, унесшая жизни 34 человек.
2002 Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2009 Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.
2011 В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.
Родились в этот день:
1714 Кристоф Глюк, австрийский композитор.
1925 Патрис Лумумба, африканский политический деятель.
1982 Елка, украинская и российская певица.
1983 Мишель Бранч, американская певица.
1984 Джонни Вейр, трехкратный чемпион США по фигурному катанию.
1985 Эшли Тисдейл, американская актриса, певица и телевизионный продюсер.
1986 Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.
1990 Марго Робби, австралийская актриса.
Ушли из жизни:
1566 Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.
1778 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.
1961 Эрнест Хемингуэй, американский писатель.
1999 Марио Пьюзо, американский писатель, автор романа "Крестный отец".
2016 Эли Визель, американский и французский писатель, журналист и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1986).
2016 Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии "Оскар".
Именины:
Иван, Фаддей.