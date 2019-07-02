Скачать
Вторник, 02.07.2019
Стефанчук: Для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал "Альф"
Стефанчук: Для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал "Альф"
ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД
ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД
Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима

Знаменательные события в истории: 2 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 июля 2019 года
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 2 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день спортивного журналиста.

Всемирный день НЛО (День уфолога).

История:

1698 Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину.

1900 Первый полет совершил дирижабль жесткой конструкции, построенный графом Цеппелином.

1918 Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.

1924 создана Международная ассоциация спортивной прессы.

1976 В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.

1996 катастрофа трамвая в Днепродзержинске, унесшая жизни 34 человек.

2002 Стив Фоссетт завершил первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2009 Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.

2011 В Монако состоялось венчание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

Родились в этот день:

1714 Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1925 Патрис Лумумба, африканский политический деятель.

1982 Елка, украинская и российская певица.

1983 Мишель Бранч, американская певица.

1984 Джонни Вейр, трехкратный чемпион США по фигурному катанию.

1985 Эшли Тисдейл, американская актриса, певица и телевизионный продюсер.

1986 Линдси Лохан, американская актриса, певица и модель.

1990 Марго Робби, австралийская актриса.

Ушли из жизни:

1566 Нострадамус, французский врач, ученый и предсказатель.

1778 Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ.

1961 Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

1999 Марио Пьюзо, американский писатель, автор романа "Крестный отец".

2016 Эли Визель, американский и французский писатель, журналист и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1986).

2016 Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премии "Оскар".

Именины:

Иван, Фаддей. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 2 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
03 МИД Грузии отозвал посла в Украине
04 Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева
05 В Днепропетровской области прогремел взрыв: пострадали дети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН
Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН
Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран
Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран
Сотрудников Facebook попытались отравить химическим оружием
Сотрудников Facebook попытались отравить "зарином"
Финская компания собирается продавать еду &quot;из воды и воздуха&quot;
Финская компания собирается продавать еду "из воды и воздуха"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь