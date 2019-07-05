Известные бастарды, которые вошли в историю благодаря своим успехам

1 Князь Владимир (Красно Солнышко) Правитель, крестивший Русь, и прославленный в лике святых, в начале своей жизни испытал много трудностей. Часть из них была связана с его происхождением. Сын великого киевского князя Святослава Игоревича был рожден ключницей Малушей. По языческим законам он мог наследовать своему отцу, однако разгневанная законная супруга княгиня Ольга сослала прелюбодейку в дальнее село Будятино (предположительно, это деревня Будник под Псковом). Там и родился будущий князь-Креститель. Кстати, что сталось с его матерью, ни одна летопись не сообщает, а княжеского отпрыска позднее отправили в Киев. Он был третьим в линии престолонаследования, однако братоубийственная война сделала его вторым. После, расправившись со старшим братом и женившись на его невесте Рогнеде, Владимир вокняжился в Киеве.

2 Вильгельм I (Завоеватель) В жизни этого знаменитого правителя есть много "белых пятен", однако ни один историк не отрицает ту огромную роль, которую он сыграл в истории Англии. Именно Вильгельм основал единое Английское королевство, создал армию и флот, провел первую земельную перепись, которая получила название "Книга страшного суда", и построил Тауэр. Однако память о его происхождение всю жизнь была с ним. Прозвище "Бастард" Вильгельму дала французская знать, и оно закрепилось за ним в истории вместе с "Завоевателем". Дело в том, что он был незаконнорожденным, но единственным сыном правителя Нормандии - герцога Роберта II Великолепного, прозванного Дьяволом. О семье его матери остались противоречивые сведения. По одним источникам она была виконтессой и после рождения сына родители вступили-таки в законный брак, по другим Герлева была дочерью зажиточного горожанина-кожевенника. В любом случае, она стала любовницей Роберта еще когда тот был очень молод. Хотя в XI веке для нормандской знати такая практика была обычной. Известно, что эти предусмотрительные люди венчались по христианскому обряду только в крайнем случае, предпочитая свадьбы по местным обычаям. Большинство союзов, таким образом, могли быть без проблем расторгнуты при необходимости. Править юный бастард начал в 7 лет, сумел усмирить нормандскую знать и позднее стал первым единодержавным британским королем.

3 Чезаре (Цезарь) Борджиа Эта неоднозначная личность считается одним из главных злодеев в истории: многочисленные убийства, похищения знатных дам и изнасилования, даже связь с родной сестрой Лукрецией, в чем только его не обвиняли! Сегодня историки, пытаясь отделить правду от вымысла, кроме кровожадности и беспринципности, признают за Чезаре и некоторые положительные черты: этот человек имел таланты организатора и полководца, умел привлекать к себе друзей. Отцом будущего злодея был кардинал Родриго де Борджиа, ставший затем папой Александром VI, а матерью - его любовница простолюдинка Ванноцца деи Каттанеи, так что эта связь была вдвойне запретной. Чезаре с детства готовился к духовной карьере, однако после гибели старшего брата отказался от сана. Он стал первым в истории Католической церкви кардиналом, официально возвращенным к званию мирянина (когда твой отец – Папа, многие условности становятся несущественными). его жизнь стала мозаикой из военных и любовных завоеваний, множества преступлений (доказанных и нет), ему удалось стать мужем одной из французских принцесс и стать правителем Валенсии, но в памяти людей этот бастард остался как высокопоставленный отравитель.

4 Елизавета I (Королева-девственница) В свое время, для того, чтобы жениться на матери Елизаветы – Анне Болейн, английский король Генрих VIII перевернул небо и землю: развелся с законной супругой, с которой прожил почти 25 лет, разорвал отношения со Святым Престолом в Риме и создал отдельную Англиканскую церковь, за что получил отлучение от Папы, однако долго наслаждаться новым браком ему не удалось. В принципе, родись Елизавета мальчиком, возможно, в английской истории не было бы кровавой страницы о короле – "синей бороде", менявшем жен и отказывающемся от своих детей (конечно, женского пола). Именно такая судьба постигла и Елизавету, и ее старшую сестру Марию – отец-самодур несколько раз признавал неугодные ему браки и, соответственно, детей от них незаконными. Однако в 25 лет, после сложных дворцовых интриг, переворотов, смерти брата-короля и сестры-королевы, именно эта наследница оказалась на троне. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии": именно при ее царствовании творили Шекспир, Марлоу и Бэкон, была разгромлена Непобедимая армада и основана Ост-Индская компания.