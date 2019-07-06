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Суббота, 06.07.2019
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Знаменательные события в истории: 6 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 июля 2019 года
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 6 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день поцелуя.

День рождения Далай-ламы.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

История:

1785 - Конгресс США постановил назвать американскую валюту "долларом".

1885 - Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.

1912 - В Стокгольме открылись V Летние Олимпийские игры (на самом деле соревнования шли с апреля).

1957 - Произошла встреча Джона Леннона и Пола Маккартни.

1994 - На экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

2013 - В Сан-Франциско произошла первая катастрофа Boeing 777.

Родились в этот день:

1907 - Фрида Кало, мексиканская художница.

1935 - Далай-лама, XIV буддистский духовный лидер, Нобелевский лауреат.

1946 - Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001-2009), американский политик.

1946 - Сильвестр Сталлоне, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

1951 - Джеффри Раш, австралийский кино- и театральный актер, обладатель премии "Оскар".

1975 - 50 Cent (Кертис Джеймс Джексон), рэп-исполнитель из США.

1980 - Ева Грин, французская кино- и театральная актриса, модель.

Ушли из жизни:

1533 - Лудовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.

1535 - Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.

1934 - Нестор Махно, украинский военный и политический деятель, известен как батька Махно.

1937 - Богдан-Игорь Антоныч, украинский поэт, прозаик.

1971 - Луи Армстронг, американский джазовый музыкант.

2008 - Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

2009 Роберт Макнамара, американский политик и предприниматель, министр обороны США в 1961-1968.

Именины:

Алексей, Антон, Герман, Петр, Святослав, Федор.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 июля.
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