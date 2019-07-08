Знаменательные события в истории: 8 июля 2019 года

Праздники:
День рыбака.
День памяти святых Петра и Февронии.
История:
1497 Экспедиция португальского мореплавателя Васко да Гамы покинула Лиссабон.
1659 Битва под Конотопом.
1709 Cостоялась Полтавская битва, крупнейшее сражение Великой Северной войны.
1980 Катастрофа самолета Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек - крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.
2014 Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира победила 5-кратного чемпиона мира, победителя чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7: 1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом многие мировые футбольных рекордов.
Родились в этот день:
1621 Жан де Лафонтен, французский литератор и баснописец.
1839 Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.
1851 Артур Эванс, британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.
1908 Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.
1938 Лесь Танюк, украинский писатель, режиссер, политик.
1951 Анжелика Хьюстон, американская актриса, модель и режиссер.
1974 Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.
Ушли из жизни:
1695 Христиан Гюйгенс, голландский математик, физик и астроном.
1822 Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург.
2000 FM-2030 (Ф.М. Эсфендиари), футоролог, писатель-фантаст, основатель трансгуманистического движения.
Именины:
Василий, Давид, Денис, Петр, Семен, Федор.