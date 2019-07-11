Скачать
Четверг, 11.07.2019
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов
ГБР игнорирует просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов
Алекс Тейшейра может перебраться в чемпионат Турции
Алекс Тейшейра может перебраться в чемпионат Турции
Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня

Знаменательные события в истории: 11 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 июля 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 11 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день народонаселения.

Всемирный день шоколада.

День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы.

История:

1897 Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата.

1941 Началась героическая оборона Киева.

1974 Найдена знаменитая китайская "Терракотовая армия".

1983 Катастрофа Boeing 737 под Куэнкой, погибли 119 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Эквадоре.

2006 Компания Microsoft прекратила техническую поддержку операционных систем Windows 98 и Windows ME.

2010 Сборная Испании впервые в своей истории стала победителем чемпионата мира по футболу.

2014 Ракетная атака под Зеленопольем в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины.

Родились в этот день:

1934 Джорджо Армани, итальянский модельер и предприниматель, основатель модной империи "Armani".

1956 Сила Уорд, американская актриса.

1969 Олег Гуцуляк, украинский писатель.

1990 Каролина Возняцки, датская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

1996 Алессия Кара, канадская певица.

Ушли из жизни:

1937 Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.

1941 Артур Эванс, британский археолог, открыватель Минойской цивилизации.

1971 Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст, редактор журнала "Astounding Science Fiction".

1989 Лоуренс Оливье, английский актер театра и кино, режиссер, продюсер.

2007 Леди Берд Джонсон, первая леди США в 1963-1969, супруга президента Линдона Джонсона.

Именины:

Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сергей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Родились в этот день, Знаменательные события, 11 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
03 Необычный орех: в чем заключается польза и вред арахиса
04 Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой сорвать "Минск"
05 Парубий озвучил повестку дня четверга в Верховной Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
Официальный курс валют от НБУ на 11 июля: гривна уступила доллару 21 копейку
Курс валют на 11 июля: гривна уступила доллару 21 копейку
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей
Рецепт дня: овощной салат со сметаной и горчицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь