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Суббота, 13.07.2019
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Знаменательные события в истории: 13 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 13 июля 2019 года
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 13 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Собор 12-ти апостолов.

Казахстан - День сотрудников органов национальной безопасности.

США, штат Теннеси - День Натана Форреста.

Черногория - День государственности.

Япония - праздник Бон (день поминовения усопших).

История:

1837 Королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.

1871 В Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек.

1908 В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1923 В Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись "Hollywood".

1930 В Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу.

Родились в этот д:ень

1933 Пьеро Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.

1976 Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель.

1977 Эшли Скотт, американская актриса.

1983 Лю Сян, китайский легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира.

1985 Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.

Ушли из жизни:

1632 Памво Берында, украинский и русский лексикограф, переводчик и издатель.

1793 Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев.

1954 Фрида Кало, мексиканская художница.

2004 Карлос Клайбер, австрийский дирижер.

2013 Кори Монтейт, актер, наиболее известный по роли Финна Хадсона в американском телевизионном сериале "Хор".

2014 Лорин Маазель, американский дирижер, скрипач, композитор.

2017 Лю Сяобо, китайский правозащитник, литератор, лауреат Нобелевской премии мира (2010).

Именины:

Андрей, Дина, Иван, Петр, Степан, Фаддей, Филипп. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 13 июля.
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