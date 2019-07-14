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Воскресенье, 14.07.2019
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Знаменательные события в истории: 14 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 14 июля 2019 года
07:20 Сегодня Телеграф

В этот день, 14 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Ирак - День революции.

Франция - День взятия Бастилии.

Швеция - День рождения кронпринцессы Виктории.

История:

1099 Участники первого крестового похода начали штурм Иерусалима.

1789 Взятие Бастилии, что стало началом французской буржуазной революции.

1894 Во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч (команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут до первого гола).

1941 Впервые в бою была применена знаменитая "Катюша".

1946 Вышло в свет первое издание книги доктора Бенджамина Спока "Уход за ребенком и его воспитание".

1964 Адриано Челентано женился на актрисе Клаудии Мори.

1976 В Канаде отменена смертная казнь.

2002 В Украине образована первая епархия римско-католической церкви.

2015 АМС "Новые горизонты" пролетела около Плутона, минимальное расстояние составило 13691 км от его центра.

2016 в Ницце грузовик, управляемый террористом ИГИЛ, совершил наезд на толпу.

Родились в этот день:

1602 Джулио Мазарини, французский политик, кардинал.

1903 Ирвинг Стоун, американский писатель.

1907 Аннабелла, французская актриса.

1913 Джеральд Форд, 38-й президент США (1974-1977), американский государственный деятель.

1918 Ингмар Бергман, шведский кинорежиссер.

1942 Хавьер Солана, испанский политический деятель, ученый-физик.

1975 Taboo, американский рэпер, солист группы The Black Eyed Peas.

1977 Кронпринцесса Виктория,наследница шведского престола, дочь короля Швеции Карла XVI Густава.

1988 Конор МакГрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC.

Ушли из жизни:

1817 Жермена де Сталь, французская писательница и публицистка.

1995 Олесь Гончар (настоящее имя Александр Терентьевич Гончар), украинский писатель.

2002 Хоакин Балагер, доминиканский поэт, историк, президент Доминиканской Республики (1960-1961, 1966-1978, 1986-1996).

2017 Анн Голон, французская писательница, автор серии исторических романов об Анжелике.

Именины:

Ангелина, Алексей, Василий, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 14 июля.
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