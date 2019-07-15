Знаменательные события в истории: 15 июля 2019 года

Праздники:
Всемирный день навыков молодежи.
День металлурга.
История:
1410 Состоялась Грюнвальдская битва.
1795 "Марсельеза" официально стала гимном Франции.
1799 Во время Египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень.
1916 Американский инженер Уильям Боинг основал компанию "Пасифик аэро продактс", сменившую через несколько месяцев название на "Боинг эрплейн".
1975 Состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран - советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона".
1988 На экраны США вышел фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом в главной роли.
2006 Основан сервис микроблогинга Twitter.
2009 В авиакатастрофе Ту-154, летевшего из Ирана в Армению, погибли 168 человек[5].
2016 В Турции предпринята попытка военного переворота.
Родились в этот день:
1606 Харменс Рембрандт, голландский художник, мастер живописи и гравюры.
1848 Вильфредо Парето, итальянский экономист и социолог.
1918 Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат.
1963 Бригитта Нильсен, датская модель, киноактриса, бывшая жена Сильвестра Сталлоне.
1976 Дайан Крюгер, немецкая актриса и фотомодель.
Ушли из жизни:
1904 Антон Чехов, русский писатель и драматург.
1939 Ойген Блейлер, швейцарский психиатр, выделил шизофрению как самостоятельное заболевание.
1990 Маргарет Локвуд, британская актриса.
1997 Джанни Версаче, итальянский модельер.
2012 Селеста Холм, американская актриса, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус".