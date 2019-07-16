Знаменательные события в истории: 16 июля 2019 года

В этот день, 16 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День бухгалтера и аудитора Украины.

День моря в Японии.

История:

1054 Произошел окончательный раскол Христианской Церкви - на римско-католическую и православную.

1748 Михайло Ломоносов впервые сформулировал "всеобщий естественный закон" – закон сохранения материи.

1877 Первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал Спенсер Гор.

1932 Столица Донецкой области перенесена из Артемовска (ныне Бахмут) в Сталино (ныне Донецк).

1945 На полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.

1950 Мараканасо - решающий матч чемпионата мира по футболу 1950, собравший рекордное число зрителей в истории футбола.

1972 Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).

1999 Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

2010 В Одессе открыли новый кинофестиваль - Первый Одесский международный кинофестиваль

Родились в этот день:

1194 Клара Ассизская, итальянская святая, основательница ордена клариссинок.

1746 Джузеппе Пьяцци, итальянский астроном, монах Ордена театинцев.

1894 Леон Круаза, итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф.

1907 Барбара Стенвик, американская киноактриса.

1928 Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.

1937 Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино.

1967 Уилл Феррелл, американский комедийный актер.

1968 Ларри Сэнгер, доктор философии, один из основателей Википедии.

1989 Гарет Бейл, валлийский футболист, автор первого гола за всю историю Уэльса на чемпионатах Европы.

1993 Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2018, многократная призерка чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.

Ушли из жизни:

1965 Арцыбашев Борис Михайлович, американский художник, дизайнер и иллюстратор украинского происхождения. Сын писателя Михаила Арцыбашева.

1980 Роберт Бракман, американский художник и педагог украинского происхождения.

1985 Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972).

1994 Джулиан Швингер, американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1965 году (вместе с Синитиро Томонага и Ричардом Фейнманом)

2002 Александр Колчинский, украинский борец греко-римского стиля, двукратный олимпийский чемпион.

Именины:

Антон, Василий, Иван, Марк, Филипп.