Знаменательные события в истории: 18 июля 2019 года

В этот день, 18 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздник:

Международный день Нельсона Манделы.

Национальный день хот-дога в США.

Чествование Небес в Китае.

День труда в Испании.

День Конституции Уругвая.

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422).

История:

1334 - Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

1870 - Принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.

1898 - Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента - полония - второго после урана, обладающего радиоактивностью.

1947 - Король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.

1968 - Зарегистрирована компания "NM Electronics", вскоре переименованная в "Intel".

1970 - катастрофа Ан-22 в Атлантике. Погибли 22 человека.

1974 - В польском селе Константинов сооружено самое высокое в мире сооружение — мачта Варшавского радио высотой 646,38 м (рухнуло 10 августа 1991 года).

1980 - Запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).

1985 - Создан первый "Тетрис".

1986 - На экраны США вышел фильм "Чужие" с Сигурни Уивер в главной роли.

1994 - Родила 63-летняя женщина - возрастной рекорд роженицы, продержавшийся до января 2005 года.

1994 - "Хезболла" взорвала Еврейский центр в Буэнос-Айресе. Жертвами теракта стали 86 человек.

2000 - В Лондоне открыт памятник Джону Леннону.

Родились в этот день:

1635 - Роберт Гук, английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель.

1821 - Полина Виардо, французская оперная певица, педагог.

1871 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма.

1918 - Нельсон Мандела, политический деятель, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат.

1936 - Ильенко Юрий Герасимович, украинский оператор, кинорежиссер ( "Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу").

1937 - Хантер Томпсон, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики.

1961 - Элизабет Макговерн, американская киноактриса ("Однажды в Америке").

1963 - Марк Жирарделли, люксембургский горнолыжник, пятикратный обладатель большого Кубка мира.

1967 - Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссёр и продюсер.

1978 - Вирджиния Раджи, итальянский политик, мэр Рима (с 2016).

1982 - Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс Мира 2000.

1995 - Суй Вэньцзин, китайская фигуристка, выступающая в парном катании, победительница Чемпионата четырех континентов.

Ушли из жизни:

1610 - Микеланджело да Караваджо итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.

1721 - Жан Антуан Ватто французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.

1817 - Джейн Остин английская романистка.

1988 - Нико (Криста Пэффген) немецкая певица, актриса и модель.

2000 - Хосе Анхель Валенте, испанский поэт, литературный критик, переводчик.

Именины:

Анна, Афанасий, Варвара, Геннадий, Елизавета, Сергей.