Знаменательные события в истории: 18 июля 2019 года

Праздник:
Международный день Нельсона Манделы.
Национальный день хот-дога в США.
Чествование Небес в Китае.
День труда в Испании.
День Конституции Уругвая.
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422).
История:
1334 - Начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.
1870 - Принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского.
1898 - Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента - полония - второго после урана, обладающего радиоактивностью.
1947 - Король Великобритании Георг VI подписал закон о независимости Британской Индии.
1968 - Зарегистрирована компания "NM Electronics", вскоре переименованная в "Intel".
1970 - катастрофа Ан-22 в Атлантике. Погибли 22 человека.
1974 - В польском селе Константинов сооружено самое высокое в мире сооружение — мачта Варшавского радио высотой 646,38 м (рухнуло 10 августа 1991 года).
1980 - Запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).
1985 - Создан первый "Тетрис".
1986 - На экраны США вышел фильм "Чужие" с Сигурни Уивер в главной роли.
1994 - Родила 63-летняя женщина - возрастной рекорд роженицы, продержавшийся до января 2005 года.
1994 - "Хезболла" взорвала Еврейский центр в Буэнос-Айресе. Жертвами теракта стали 86 человек.
2000 - В Лондоне открыт памятник Джону Леннону.
Родились в этот день:
1635 - Роберт Гук, английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель.
1821 - Полина Виардо, французская оперная певица, педагог.
1871 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основателей футуризма.
1918 - Нельсон Мандела, политический деятель, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат.
1936 - Ильенко Юрий Герасимович, украинский оператор, кинорежиссер ( "Белая птица с черной отметиной", "Молитва за гетмана Мазепу").
1937 - Хантер Томпсон, американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики.
1961 - Элизабет Макговерн, американская киноактриса ("Однажды в Америке").
1963 - Марк Жирарделли, люксембургский горнолыжник, пятикратный обладатель большого Кубка мира.
1967 - Вин Дизель, американский актер, сценарист, режиссёр и продюсер.
1978 - Вирджиния Раджи, итальянский политик, мэр Рима (с 2016).
1982 - Приянка Чопра, индийская актриса и модель, победительница конкурса Мисс Мира 2000.
1995 - Суй Вэньцзин, китайская фигуристка, выступающая в парном катании, победительница Чемпионата четырех континентов.
Ушли из жизни:
1610 - Микеланджело да Караваджо итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко.
1721 - Жан Антуан Ватто французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо.
1817 - Джейн Остин английская романистка.
1988 - Нико (Криста Пэффген) немецкая певица, актриса и модель.
2000 - Хосе Анхель Валенте, испанский поэт, литературный критик, переводчик.
Именины:
Анна, Афанасий, Варвара, Геннадий, Елизавета, Сергей.