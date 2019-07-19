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Пятница, 19.07.2019
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Знаменательные события в истории: 19 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 19 июля 2019 года
07:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 19 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День женщин-министров в Японии.

Мьянма - Азаниней.

Никарагуа - День революции.

Празднование Собора Радонежских святых.

История:

1553 - в английском королевстве низложена Джейн Грей, пробывшая королевой 9 дней. Новой королевой стала Мария Тюдор.

1586 - Экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.

1650 - Турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.

1886 - В Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист. Через два дня он прибыл в Байройт (Германия) для участия в Вагнеровских торжествах. Композитор слег в постель с сильной простудой, которая перешла в воспаление лёгких, и в последний день месяца скончался на 75 году жизни.

1900 В Париже открылось метро.

1943 - Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.

1946 - Первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.

1952 Открылись XV летние Олимпийские игры в Хельсинки (Финляндия).

1989 - катастрофа DC-10 в Су-Сити (Айова); погибло 112 человек из 296 летевших на борту.

1996 Открылись XXVI летние Олимпийские игры в Атланте (США).

2003 - первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.

Родились в этот день:

1814 Сэмюэл Кольт, американский оружейник и промышленник, изобретатель шестизарядного револьвера.

1834 Эдгар Дега, французский художник, график и скульптор.

1893 Владимир Маяковский, советский поэт.

1898 Герберт Маркузе, немецкий и американский философ и социолог.

1910 Франсиско Колоане, чилийский писатель.

1951 - Абель Феррара, американский кинорежиссер, сценарист, клипмейкер.

1971 - Виталий Кличко, украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO (1999—2000) и WBC (2004—2005, 2008), Киевский городской голова.

1976 - Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения.

1982 - Джаред Падалеки, американский актер.

Ушли из жизни:

1374 Франческо Петрарка, итальянский поэт.

1984 Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

Именины:

Александр, Андрей, Антон, Василий, Виктор, Ефрем, Егор, Ульяна, Федор. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 19 июля.
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