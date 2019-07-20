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Знаменательные события в истории: 20 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 20 июля 2019 года
07:31 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день, 20 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день шахмат.

Международный День Торта.

Колумбия - День независимости.

Норвегия - День рождения наследного принца Хокона Магнуса.

Северный Кипр - День мира и свободы.

История:

1917 Зарегистрирована торговая марка BMW.

1924 Основана Международная шахматная федерация.

1944 Произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера.

1969 Американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.

1993 Введение в Литве собственной валюты - лита.

2005 В Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

2012 Двенадцать человек убиты и около 50 ранены в результате стрельбы на премьере нового фильма о Бэтмене в городе Аврора в окрестностях Денвера.

Родились в этот день:

1304 Франческо Петрарка, итальянский поэт.

1890 Джорджо Моранди, итальянский живописец и график.

1928 Минас Аветисян, армянский художник.

1938 Натали Вуд, американская киноактриса

1963 Александр Жулин, российский фигурист.

1964 Бернд Шнайдер, немецкий автогонщик, чемпион в кузовных гоночных сериях.

1969 Джош Ли Холлоуэй, американский актер.

1975 Рэй Аллен, американский баскетболист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион НБА.

1980 Жизель Бюндхен, бразильская супермодель, актриса.

1988 Джулианна Хаф, американская актриса, танцовщица (бальные танцы) и певица.

1994 Майя Шибутани, американская фигуристка, чемпионка четырёх континентов.

Ушли из жизни:

1973 Брюс Ли, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств.

2016 Павел Шеремет, российский, украинский и белорусский телеведущий и журналист.

2017 Честер Беннингтон, американский рок-музыкант, вокалист групп "Linkin Park" и "Dead by Sunrise".

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, 20 июля, Знаменитые события.
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