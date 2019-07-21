Выборы в Верховную Рауду Украины
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Воскресенье, 21.07.2019
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Знаменательные события в истории: 21 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 июля 2019 года
07:04 Сегодня Телеграф

В этот день, 21 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Бельгия - Национальный день.

Гуам - День свободы.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).

История:

1822 - создание Первой Мексиканской империи.

1831 - коронация Леопольда I, первого короля Бельгии.

1960 - катастрофа Ил-12 в Минске. Погибли 8 человек.

1963 — избрание Павла VI Римским Папой.

1969 - американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в рамках полета "Apollo 11" выходят на поверхность Луны.

1970 - закончено 11-летнее строительство Асуанской плотины в Египте.

1973 - запущен "Марс-4".

1983 - на антарктической станции "Восток" была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения −89,2 °C.

2007 - издание седьмой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Дары Смерти" на английском языке.

2011 - завершился последний полёт шаттла "Атлантис". Официально закрыта космическая программа "Спейс шаттл".

Родились в этот день:

356 до н.э. Александр Македонский, македонский царь, полководец.

1620 Жан Пикар, французский астроном.

1899 Эрнест Хемингуэй, американский писатель.

1906 Елена Телига, украинская поэтесса, литературный критик, деятель украинской культуры.

1907 Олег Ольжич (настоящее имя Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель (погиб в концлагере Заксенхаузен).

1951 Робин Уильямс, американский актер.

1971 Шарлотта Генсбур, англо-французская актриса, певица, автор песен.

1978 Джош Хартнетт, американский киноактер ("Перл Харбор", "Черная орхидея" и др.).

2002 - Рика Кихира, японская фигуристка-одиночница, чемпионка четырех континентов 2019 года.

Ушли из жизни:

1796 Роберт Бернс, шотландский поэт, фольклорист.

1941 Богдан Лепкий, украинский писатель.

1990 Сергей Параджанов, советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист Украины и Армении.

2004 Эдвард Льюис, американский генетик, Нобелевский лауреат.

2006 Та Мок, камбоджийский политический деятель, последний руководитель Красных Кхмеров.

2011 Казимир Свентек (р. 1914), кардинал католической церкви, старейший действующий католический епископ мира.

2015 - Эдгар Лоренс Доктороу (р. 1931), американский писатель.

Именины:

Александр, Дмитрий, Прокопий (Прокофий).

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, 21 июля, Знаменитые события.
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