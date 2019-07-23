Знаменательные события в истории: 23 июля 2019 года

В этот день, 22 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день китов и дельфинов.

Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери.

Антоний Громоносец.

История:

1881 В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG).

1952 В Египте произошел военный переворот.

1968 Впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет с заложниками. Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый (и единственный) успешный угон самолёта израильской авиакомпании "Эль-Аль".

1980 Запуск космического корабля Союз-37, в составе его экипажа в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан (Phạm Tuân).

1992 Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии.

2000 Открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.

2002 Ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд — о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.

2015 С помощью телескопа "Кеплер" найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды — Kepler-452 b.

Родились в этот день:

1866 Франческо Чилеа, итальянский композитор.

1883 Густав Кафка, австрийский философ и психолог.

1933 Ричард Роджерс, британский архитектор.

1973 Моника Левински, американка, вызвавшая секс-скандал, который едва не привёл к импичменту президента США Билла Клинтона.

1982 Пол Уэсли, американский актер и продюсер. Известен по роли Стефана Сальваторе из телесериала "Дневники вампира".

1989 Дэниел Рэдклифф, британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.

Ушли из жизни:

1757 Доменико Скарлатти, итальянский композитор и клавесинист.

1885 Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.

1916 Уильям Рамзай, английский химик, Нобелевский лауреат.

2012 Салли Райд, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.

1999 Мулай Хассан Алауи, король Марокко (1961—1999).

2007 Эрнст Отто Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1973).

2011 Эми Уайнхаус, британская певица.

Именины:

Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.