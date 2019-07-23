Знаменательные события в истории: 23 июля 2019 года

Праздники:
Всемирный день китов и дельфинов.
Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери.
Антоний Громоносец.
История:
1881 В Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG).
1952 В Египте произошел военный переворот.
1968 Впервые в истории террористами захвачен гражданский самолет с заложниками. Боевики Народного фронта освобождения Палестины совершили первый (и единственный) успешный угон самолёта израильской авиакомпании "Эль-Аль".
1980 Запуск космического корабля Союз-37, в составе его экипажа в космос отправился первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан (Phạm Tuân).
1992 Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость от Грузии.
2000 Открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Это самый маленький по размерам спутник из всех известных, его диаметр составляет 4,8 км. Открытие сделано астрономами университета Аризоны и подтверждено обсерваторией Массачусетса.
2002 Ученые получили подтверждение одной из самых загадочных легенд — о существовании морских чудовищ. На острове Тасмания на берег выбросило гигантского кальмара. Весил он четверть тонны, а длина его щупальцев превышала 15 метров.
2015 С помощью телескопа "Кеплер" найдена первая экзопланета земного типа, которая находится в зоне обитаемости солнцеподобной звезды — Kepler-452 b.
Родились в этот день:
1866 Франческо Чилеа, итальянский композитор.
1883 Густав Кафка, австрийский философ и психолог.
1933 Ричард Роджерс, британский архитектор.
1973 Моника Левински, американка, вызвавшая секс-скандал, который едва не привёл к импичменту президента США Билла Клинтона.
1982 Пол Уэсли, американский актер и продюсер. Известен по роли Стефана Сальваторе из телесериала "Дневники вампира".
1989 Дэниел Рэдклифф, британский актер, исполнитель роли Гарри Поттера.
Ушли из жизни:
1757 Доменико Скарлатти, итальянский композитор и клавесинист.
1885 Улисс Симпсон Грант, 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии.
1916 Уильям Рамзай, английский химик, Нобелевский лауреат.
2012 Салли Райд, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.
1999 Мулай Хассан Алауи, король Марокко (1961—1999).
2007 Эрнст Отто Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии (1973).
2011 Эми Уайнхаус, британская певица.
Именины:
Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.