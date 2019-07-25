Знаменательные события в истории: 25 июля 2019 года

Праздники:
Тунис - День республики.
Пуэрто-Рико - День конституции.
Прокл Плакальщик.
История:
1139 Граф Португалии Альфонс I провозгласил себя королем. Португалия стала королевством.
1957 В Тунисе ликвидирована монархия.
2000 В парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд.
Родились в этот день:
1905 Элиас Канетти, австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1981).
1934 Клод Зиди, французский кинорежиссер.
1958 Терстон Мур, американский музыкант, певец и композитор, участник рок-группы "Sonic Youth", один из лучших гитаристов всех времен.
1967 Мэтт Леблан, американский актер.
Ушли из жизни:
2003 Джон Шлезингер, британский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар".
2006 Янка (Иван) Брыль, классик белорусской литературы.
Именины:
Арсений, Гавриил, Иван, Мария, Федор.