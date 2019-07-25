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Четверг, 25.07.2019
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Знаменательные события в истории: 25 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 25 июля 2019 года
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 25 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Тунис - День республики.

Пуэрто-Рико - День конституции.

Прокл Плакальщик.

История:

1139 Граф Португалии Альфонс I провозгласил себя королем. Португалия стала королевством.

1957  В Тунисе ликвидирована монархия.

2000 В парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд.

Родились в этот день:

1905 Элиас Канетти, австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии (1981).

1934 Клод Зиди, французский кинорежиссер.

1958 Терстон Мур, американский музыкант, певец и композитор, участник рок-группы "Sonic Youth", один из лучших гитаристов всех времен.

1967 Мэтт Леблан, американский актер.

Ушли из жизни:

2003 Джон Шлезингер, британский кинорежиссер, лауреат премии "Оскар".

2006 Янка (Иван) Брыль, классик белорусской литературы.

Именины:

Арсений, Гавриил, Иван, Мария, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 25 июля.
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