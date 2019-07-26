Знаменательные события в истории: 26 июля 2019 года

Праздники:
День эсперанто.
Куба - День национального восстания.
Италия - День святой Анны в Италии.
Либерия - День независимости.
Мальдивы - День независимости.
Празднование Собора Архангела Гавриила.
История:
1708 По приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви казнят украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I об измене гетмана.
1805 Из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, около 26 тыс. человек погибает.
1952 Король Египта Фарук I отрекается от престола в пользу своего семимесячного сына Фуада и покидает страну.
1953 На Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.
1963 Землетрясение разрушает югославский город Скопье (более 1000 погибших).
1965 Провозглашена независимость Мальдивских Островов.
1978 Датский исследователь У. Петерсон обнаруживает самую северную точку суши - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).
1989 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявляется обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Моррис становится первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.
1993 "Боинг 737-500" разбивается в Южной Корее. 66 человек погибают.
1997 В бельгийском Остэнде самолет XT-300 иорданских ВВС после "мертвой петли" врезается в землю. Девять человек, включая лётчика, погибают, 55 получают ранения.
1998 В Иллинойсе (США) 246 парашютистов составляют живой круг в небе (мировой рекорд).
2005 Первый после крушения "Колумбии" запуск шаттла: в полет отправляется "Дискавери".
Родились в этот день:
1856 Бернард Шоу, британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.
1875 Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр.
1894 Олдос Хаксли, английский писатель.
1928 Стэнли Кубрик, американский кинорежиссёр и продюсер.
1931 Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, академик НАНУ.
1964 Сандра Баллок, американская актриса, обладательница премии "Оскар".
1967 Джейсон Стэтхэм, британский актер.
Ушли из жизни:
1941 Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист и этнограф.
1952 Эва Перон, первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.
1984 Джордж Гэллап, американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.
Именины:
Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.