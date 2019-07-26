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Знаменательные события в истории: 26 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 26 июля 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 26 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День эсперанто.

Куба - День национального восстания.

Италия - День святой Анны в Италии.

Либерия - День независимости.

Мальдивы - День независимости.

Празднование Собора Архангела Гавриила.

История:

1708 По приказу украинского гетмана Мазепы возле Белой Церкви казнят украинского полковника Василия Кочубея, пытавшегося донести Петру I об измене гетмана.

1805 Из-за извержения Везувия разрушается значительная часть Неаполя, около 26 тыс. человек погибает.

1952 Король Египта Фарук I отрекается от престола в пользу своего семимесячного сына Фуада и покидает страну.

1953 На Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро.

1963 Землетрясение разрушает югославский город Скопье (более 1000 погибших).

 1965 Провозглашена независимость Мальдивских Островов.

1978 Датский исследователь У. Петерсон обнаруживает самую северную точку суши - остров Одак (в 706 км от Северного полюса).

1989 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявляется обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Моррис становится первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.

1993 "Боинг 737-500" разбивается в Южной Корее. 66 человек погибают.

1997 В бельгийском Остэнде самолет XT-300 иорданских ВВС после "мертвой петли" врезается в землю. Девять человек, включая лётчика, погибают, 55 получают ранения.

1998 В Иллинойсе (США) 246 парашютистов составляют живой круг в небе (мировой рекорд).

2005 Первый после крушения "Колумбии" запуск шаттла: в полет отправляется "Дискавери".

Родились в этот день:

1856 Бернард Шоу, британский писатель и драматург, Нобелевский лауреат.

1875 Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр.

1894 Олдос Хаксли, английский писатель.

1928 Стэнли Кубрик, американский кинорежиссёр и продюсер.

1931 Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, академик НАНУ.

1964 Сандра Баллок, американская актриса, обладательница премии "Оскар".

1967 Джейсон Стэтхэм, британский актер.

Ушли из жизни:

1941 Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист и этнограф.

1952 Эва Перон, первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.

1984 Джордж Гэллап, американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения.

Именины:

Антон, Гавриил, Степан, Юлиан. 

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Праздник, История, 26 июля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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