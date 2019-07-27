Знаменательные события в истории: 27 июля 2019 года

В этот день, 27 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобного Стефана Махрищского.

История:

1656 Бенедикт Спиноза был изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме.

1694 Основан Банк Англии.

1900 День рождения гамбургера.

1921 Канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин.

1989 Катастрофа корейского DC-10 близ Триполи (Ливия). Погибли от 78 до 82 человек.

1990 Президент США Джордж Буш провозгласил идею об экономической и торговой ассоциации между странами Западного полушария и США.

2002 Трагедия на авиашоу во Львове, самая крупная в истории мировых авиашоу. В результате падения Су-27 погибло 77 человек (по неофициальным данным - до 84).

Родились в этот день:

1768 Шарлотта Корде, французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата.

1831 Людвиг Нобель, шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.

1964 Юрий Хой, советский рок-музыкант, лидер группы "Сектор Газа".

1970 Николай Костер-Вальдау, датский актер ("Игра престолов").

1977 Джонатан Рис-Майерс киноактер, лауреат премии "Золотой глобус".

Ушли из жизни:

1841 Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер.

1844 Джон Дальтон, английский ученый, член Лондонского королевского общества.

1873 Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист.

1946 Гертруда Стайн, американская писательница.

1988 Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.

Именины:

Иван, Константин, Николай, Петр, Степан.