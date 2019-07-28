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Знаменательные события в истории: 28 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 28 июля 2019 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 28 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День крещения Киевской Руси - Украины.

Всемирный день борьбы с гепатитом.

День памяти равноапостольного великого князя Владимира.

История:

1586 В Англию впервые были привезены клубни картофеля.

1794 Во Франции произошел Термидорианский переворот.

1821 Перу объявила независимость от Испании.

1834 Открытие Киевского университета им. св. Владимира.

1847 Поселения Лондон и Брентфорд (Онтарио, Канада) получили статус городов.

1851 Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

1858 Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике.

1909 Одно из крупнейших кораблекрушений XX века: английский пассажирский пароход "Waratah", на борту которого находилось 211 пассажиров и членов экипажа, вышедший из порта Дурбан, пропал без вести вместе с людьми; найти судно не удалось.

1914 Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Начало Первой мировой войны.

1984 Открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).

1992 В Афганистане женщинам запрещено появляться на телевидении.

Родились в этот день:

1824 Александр Дюма (сын), французский драматург.

1866 Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник.

1909 Анна Бурда (Леммингер), немецкая издательница, создательница журнала "Burda moden".

1922 Жак Пикар, швейцарский океанолог.

1929 Жаклин Кеннеди, первая леди США (1961-1963).

1943 Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы "Pink Floyd".

1972 Элизабет Беркли, американская актриса.

1987 Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

1993 Шер Ллойд, британская певица, актриса и модель.

Ушли из жизни:

1741 Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер.

1750 Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор и органист.

1960 Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".

2014 Теодор Ван Кирк (р. 1921), штурман бомбардировщика "Энола Гэй", сбросившего первую атомную бомбу на Хиросиму.

Именины:

Василий, Владимир.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 июля.
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