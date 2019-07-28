Знаменательные события в истории: 28 июля 2019 года

Праздники:
День крещения Киевской Руси - Украины.
Всемирный день борьбы с гепатитом.
День памяти равноапостольного великого князя Владимира.
История:
1586 В Англию впервые были привезены клубни картофеля.
1794 Во Франции произошел Термидорианский переворот.
1821 Перу объявила независимость от Испании.
1834 Открытие Киевского университета им. св. Владимира.
1847 Поселения Лондон и Брентфорд (Онтарио, Канада) получили статус городов.
1851 Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.
1858 Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике.
1909 Одно из крупнейших кораблекрушений XX века: английский пассажирский пароход "Waratah", на борту которого находилось 211 пассажиров и членов экипажа, вышедший из порта Дурбан, пропал без вести вместе с людьми; найти судно не удалось.
1914 Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Начало Первой мировой войны.
1984 Открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).
1992 В Афганистане женщинам запрещено появляться на телевидении.
Родились в этот день:
1824 Александр Дюма (сын), французский драматург.
1866 Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник.
1909 Анна Бурда (Леммингер), немецкая издательница, создательница журнала "Burda moden".
1922 Жак Пикар, швейцарский океанолог.
1929 Жаклин Кеннеди, первая леди США (1961-1963).
1943 Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы "Pink Floyd".
1972 Элизабет Беркли, американская актриса.
1987 Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
1993 Шер Ллойд, британская певица, актриса и модель.
Ушли из жизни:
1741 Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер.
1750 Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор и органист.
1960 Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".
2014 Теодор Ван Кирк (р. 1921), штурман бомбардировщика "Энола Гэй", сбросившего первую атомную бомбу на Хиросиму.
Именины:
Василий, Владимир.