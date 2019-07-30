Знаменательные события в истории: 30 июля 2019 года

Праздники:
Международный день дружбы.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
История:
1768 Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.
1930 Финал чемпионата мира по футболу в Уругвае.
1932 Открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).
1971 Астронавты "Аполлона-15" Д. Скотт и Дж. Ирвин совершили посадку на Луну в районе Хэдли-Апеннины, в Море Дождей.
1980 Израильский парламент объявил объединённый Иерусалим столицей страны.
2006 Трагедия в Кане - разрушение трехэтажного жилого дома в Ливане в ходе войны между Израилем и террористической организацией "Хизбалла", унесшее жизни 28 мирных жителей.
Родились в этот день:
1768 Федор Биберштейн, немецкий ученый-ботаник и путешественник.
1818 Эмили Бронте, английская поэтесса.
1863 Генри Форд, американский промышленник, основатель компании "Форд".
1929 Вернер Тюбке, немецкий художник.
1947 Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель.
1948 Жан Рено (настоящее имя Хуан Морено-и-Хедерик Хименес), французский актер.
1958 Кейт Буш, английская певица.
1963 Лиза Кудроу, американская актриса.
1969 Саймон Бейкер, австралийский и американский теле- и киноактер.
1970 Кристофер Нолан, американский режиссер.
1974 Хилари Суонк, американская актриса, двукратная обладательница премии "Оскар".
Ушли из жизни:
1978 Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.
2003 Сэм Филлипс, американский продюсер, открывший Элвиса Пресли.
2007 Микеланджело, Антониони итальянский кинорежиссер и сценарист.
2007 Ингмар Бергман, шведский режиссёр.
Именины:
Вероника, Леонид, Марина.