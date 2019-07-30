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Вторник, 30.07.2019
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Знаменательные события в истории: 30 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 июля 2019 года
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 30 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день дружбы.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

История:

1768 Началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука.

1930 Финал чемпионата мира по футболу в Уругвае.

1932 Открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).

1971 Астронавты "Аполлона-15" Д. Скотт и Дж. Ирвин совершили посадку на Луну в районе Хэдли-Апеннины, в Море Дождей.

1980 Израильский парламент объявил объединённый Иерусалим столицей страны.

2006 Трагедия в Кане - разрушение трехэтажного жилого дома в Ливане в ходе войны между Израилем и террористической организацией "Хизбалла", унесшее жизни 28 мирных жителей.

Родились в этот день:

1768 Федор Биберштейн, немецкий ученый-ботаник и путешественник.

1818 Эмили Бронте, английская поэтесса.

1863 Генри Форд, американский промышленник, основатель компании "Форд".

1929 Вернер Тюбке, немецкий художник.

1947 Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель.

1948 Жан Рено (настоящее имя Хуан Морено-и-Хедерик Хименес), французский актер.

1958 Кейт Буш, английская певица.

1963 Лиза Кудроу, американская актриса.

1969 Саймон Бейкер, австралийский и американский теле- и киноактер.

1970 Кристофер Нолан, американский режиссер.

1974 Хилари Суонк, американская актриса, двукратная обладательница премии "Оскар".

Ушли из жизни:

1978 Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.

2003 Сэм Филлипс, американский продюсер, открывший Элвиса Пресли.

2007 Микеланджело, Антониони итальянский кинорежиссер и сценарист.

2007 Ингмар Бергман, шведский режиссёр.

Именины:

Вероника, Леонид, Марина.

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Праздник, История, 30 июля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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