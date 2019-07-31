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Среда, 31.07.2019
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Знаменательные события в истории: 31 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 31 июля 2019 года
07:21 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день,31 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

  • 1

    Праздники:

    Всемирный день рейнджера.

    День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

    История:

    1944 Погиб Антуан де Сент-Экзюпери.

    1946 Швеция, Норвегия и Дания основали авиакомпанию "SAS".

    1976 Почти все африканские страны запретили своим атлетам участвовать в монреальской Олимпиаде из-за отказа МОК наказать Новую Зеландию за приём регбистов ЮАР.

    1992 Катастрофа A310 под Катманду - первая крупная авиакатастрофа в Непале (113 погибших).

    1994 Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом.

    Родились в этот день:

    1704 Габриэль Крамер, швейцарский математик.

    1800 Фридрих Велер, немецкий химик.

    1914 Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия.

    1937 Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР.

    1964 C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.

    1965 Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

    1969 Антонио Конте, итальянский футболист и футбольный тренер, главный тренер лондонского "Челси".

    1986 Светлана Слепцова, российская биатлонистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

    1989 Виктория Азаренко, белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

    Ушли из жизни:

    1784 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.

    1849 Шандор Петефи, венгерский поэт и революционный деятель.

    1875 Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.

    1944 Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

    2017 Жанна Моро, французская актриса, певица, кинорежиссёр.

    Именины:

    Афанасий, Иван, Кузьма, Мирон, Степан. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 31 июля.
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