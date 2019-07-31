Знаменательные события в истории: 31 июля 2019 года

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Праздники:

Всемирный день рейнджера.

День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

История:

1944 Погиб Антуан де Сент-Экзюпери.

1946 Швеция, Норвегия и Дания основали авиакомпанию "SAS".

1976 Почти все африканские страны запретили своим атлетам участвовать в монреальской Олимпиаде из-за отказа МОК наказать Новую Зеландию за приём регбистов ЮАР.

1992 Катастрофа A310 под Катманду - первая крупная авиакатастрофа в Непале (113 погибших).

1994 Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом.

Родились в этот день:

1704 Габриэль Крамер, швейцарский математик.

1800 Фридрих Велер, немецкий химик.

1914 Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия.

1937 Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР.

1964 C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.

1965 Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

1969 Антонио Конте, итальянский футболист и футбольный тренер, главный тренер лондонского "Челси".

1986 Светлана Слепцова, российская биатлонистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

1989 Виктория Азаренко, белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.

Ушли из жизни:

1784 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.

1849 Шандор Петефи, венгерский поэт и революционный деятель.

1875 Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.

1944 Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.

2017 Жанна Моро, французская актриса, певица, кинорежиссёр.

Именины:

Афанасий, Иван, Кузьма, Мирон, Степан.