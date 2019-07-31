Знаменательные события в истории: 31 июля 2019 года

Праздники:
Всемирный день рейнджера.
День памяти преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.
История:
1944 Погиб Антуан де Сент-Экзюпери.
1946 Швеция, Норвегия и Дания основали авиакомпанию "SAS".
1976 Почти все африканские страны запретили своим атлетам участвовать в монреальской Олимпиаде из-за отказа МОК наказать Новую Зеландию за приём регбистов ЮАР.
1992 Катастрофа A310 под Катманду - первая крупная авиакатастрофа в Непале (113 погибших).
1994 Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом.
Родились в этот день:
1704 Габриэль Крамер, швейцарский математик.
1800 Фридрих Велер, немецкий химик.
1914 Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия.
1937 Эдита Пьеха, советская и российская эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР.
1964 C. C. Catch (настоящее имя Каролина Катарина Мюллер), немецкая поп-певица.
1965 Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.
1969 Антонио Конте, итальянский футболист и футбольный тренер, главный тренер лондонского "Челси".
1986 Светлана Слепцова, российская биатлонистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.
1989 Виктория Азаренко, белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.
Ушли из жизни:
1784 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик.
1849 Шандор Петефи, венгерский поэт и революционный деятель.
1875 Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.
1944 Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик.
2017 Жанна Моро, французская актриса, певица, кинорежиссёр.
Именины:
Афанасий, Иван, Кузьма, Мирон, Степан.