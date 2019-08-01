Знаменательные события в истории: 1 августа 2019 года

В этот день, 1 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского.

Всемирная неделя грудного вскармливания.

История:

В 1774 году учеными впервые выделен молекулярный кислород.

1900 Основан футбольный клуб "Боруссия" МЕнхенгладбах - пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 гг.

1919 В Венгрии свергнута провозглашЕнная в марте советская республика.

1922 Введена первая постоянная Конституция Литовской Республики.

1936 Открытие Олимпийских игр в Берлине.

1954 Вступило в силу прекращение огня во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Окончание колониальной войны Франции в Индокитае.

1960 Провозглашена независимость Дагомеи (ныне Бенин).

1965 Первое исполнение песни Пола Маккартни "Yesterday".

1975 В Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе руководителями 33 европейских государств, США и Канады подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

1976 Республика Тринидад и Тобаго провозгласила независимость.

1981 Дебют музыкального телеканала "MTV". Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.

2001 В Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнерствах.

2007 Обрушение моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе (США). 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

2008 Солнечное затмение 1 августа 2008 года, так же известное, как "Русское затмение".

2010 Обнаружена подводная река в Черном море.

Родились в этот день:

1744 Жан Батист Ламарк - французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.

1819 Герман Мелвилл - американский писатель.

1936 Ив Сен-Лоран - французский модельер.

1948 - Ивар Калныньш, советский и латвийский актер театра и кино.

1948 - Людмила Ширина, оперная певица, народная артистка Украины.

1959 - Джо Эллиотт, английский певец, музыкант и автор песен; наиболее известен как вокалист британской рок-группы "Def Leppard".

1965 - Сэм Мендес, американский кинорежиссёр, обладатель премии "Оскар".

1979 - Джейсон Момоа, американский киноактер.

1984 - Бастиан Швайнштайгер, немецкий футболист.

1986 - Елена Веснина, российская теннисистка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1137 Людовик VI Толстый - король Франции (1108-1137), пятый из династии Капетингов.

1895 Генрих Зибель - немецкий историк и политический деятель.

1913 Леся Украинка - украинская писательница, поэтесса и переводчица.

2005 - Фахд ибн Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии.

2009 - Корасон Акино, президент Филиппин (1986—1992).

2016 - Анна Бурбон-Пармская, супруга последнего короля Румынии Михая.

Именины:

Григорий, Дмитрий, Евгения, Роман, Степан, Тихон.