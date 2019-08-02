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Пятница, 02.08.2019
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Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника
Ильин день 2019: история, приметы и традиции праздника

Знаменательные события в истории: 2 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 2 августа 2019 года
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 2 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Ильин день.

История:

1776 - состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство - США. День Независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днём, когда независимость была закреплена де-юре.

1790 - проведена первая перепись населения США.

1802 - плебисцитом Наполеон назначен пожизненным консулом Франции.

1806 - английский исследователь Саймон Фрейзер назвал новые территории Британской Колумбии Новой Шотландией.

1812 - в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.

1906 - в Португалии создан футбольный клуб "Порту".

 1946 Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)

1972 - подписан договор об объединении Египта и Ливии в единое государство.

1980 - состоялось массовое убийство в Болонье. Крупнейший теракт в истории Италии во второй половине XX века.

1981 - начались слушания по делу Марка Дэвида Чапмена, обвинённого в убийстве Джона Леннона.

1989 - Обрушение фронтона Киевского главпочтамта. 11 погибших.

1990 - вторжение Ирака в Кувейт.

1996 - в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.

2007 - на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.

Родились в этот день:

1627 Самуэл ван Хогстратен - голландский художник.

1905 Мирна Лой - американская актриса.

1912 Энн Дворак - американская актриса.

1970 - Кевин Смит, американский режиссер, актер и сценарист.

1973 - Саймон Кинберг, американский сценарист, продюсер и актер.

1975 - Наталья Могилевская,  украинская певица, актриса и телеведущая, продюсер, Народная артистка Украины (2004).

1976 - Сэм Уортингтон, австралийский актер (фильмы: "Прошлой ночью в Нью-Йорке", "Аватар").

1977 - Эдвард Ферлонг, американский актер.

1989 - Присцилла, французская певица и актриса.

1990 - Элизабет Дебики, австралийская актриса театра и кино.

1991 - Антон Бабиков, российский биатлонист, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

Ушли из жизни:

1923 Уоррен Гардинг - 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель. 

1799 Жак-Этьенн Монгольфье - французский изобретатель, создатель воздушного шара.

1921 Энрико Карузо - итальянский оперный певец (тенор).

1986 - Исаак Шмарук, украинский кинорежиссёр.

2011 - Барух Бенасерраф, американский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии (1980).

Именины:

Александр, Алексей, Иван, Илья, Георгий, Константин, Николай, Сергей, Петр, Леонтий.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 2 августа.
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