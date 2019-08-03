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Суббота, 03.08.2019
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Знаменательные события в истории: 3 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 3 августа 2019 года
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 3 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день пива.

Национальный день арбуза в США.

День памяти святого пророка Иезекииля.

История:

1492 - Началась первая экспедиция Христофора Колумба.

1596 - Немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду - Миру Кита.

1952 - В Хельсинки состоялась церемония закрытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены СССР. Новички поделили первое место в неофициальном командном зачете с безоговорочными лидерами прежних Олимпиад американцами.

1956 - в Сирии произведен военный переворот.

1958 - американская АПЛ "Nautilus" в ходе секретного задания "Солнечный свет" в 23 часа 15 минут впервые в истории достигла Северного полюса под водой.

1960 - Нигер получил независимость от Франции.

1963 - The Beatles в последний раз выступили в ливерпульском клубе "The Cavern" ("Пещера").

1971 - Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал "Wings".

1979 - в Экваториальной Гвинее произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

1980 - в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

2004 - запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.

1992 - прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см.

1993 - 4-летняя американка Сидни Диттман стала самым молодым владельцем патента (ее изобретение называлось "Помощь для хватания круглой дверной ручки").

2003 - Майк Тайсон признал себя банкротом.

2014 - в провинции Юньнань (Китай) произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибли как минимум 150 человек, много разрушений, сильно повреждены коммуникации. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Родились в этот день:

1903 - Хабиб Бургиба, 1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель.

1910 - Дональд Биссет, английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер.

1950 - Джон Лэндис, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер, постановщик видеоклипов с участием Майкла Джексона.

1959 - Коити Танака, японский ученый, лауреат Нобелевской премии (2002).

1963 - Джеймс Алан Хэтфилд, гитарист, вокалист, один из основателей группы "Metallica".

1967 - Матье Кассовиц, французский актер, режиссер и сценарист.

1977 - Анджела Бизли, британский предприниматель, сооснователь и вице-президент проекта "Wikia".

1979 - Эванджелин Лилли, канадская актриса.

1986 - Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка, чемпионка мира и Олимпийских игр.

1992 - Карли Клосс, американская супермодель.

Ушли из жизни:

1987 - Иван Миколайчук, украинский советский актер.

1994 - Иннокентий Смоктуновский, советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

2008 - Александр Солженицын, русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат.

2009 - Сергей Кузьминский, украинский музыкант, диджей, лидер группы "Братья Гадюкины".

Именины:

Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Роман, Степан, Федор

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 3 августа.
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