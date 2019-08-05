Знаменательные события в истории: 5 августа 2019 года

В этот день, 5 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день светофора.

День победы и отечественной благодарности в Хорватии.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.

История:

1789 - во Франции отменено крепостное право.

1858 - по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1884 - на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.

1890 - Британия согласилась признать Мадагаскар собственностью Франции.

1905 - в Бельгии воскресенье объявлено выходным днем.

1924 - в Турции запрещено многоженство.

1941 Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.

1949 - землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.

1980 - Бельгия разделена на три автономные провинции по языковому принципу.

1991 - Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.

1999 - первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

2001 - американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.

2010 - авария на шахте Сан-Хосе (Чили), в результате которой 33 горняка оказались замурованными на глубине около 700 м и примерно в 5 км от входа в шахту.

2016 - в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.

В этот день родились:

1844 Илья Репин - русский и украинский художник, живописец, мемуарист.

1850 Ги де Мопассан - французский писатель.

1893 - Вера Холодная, выдающаяся киноактриса Российской империи украинского происхождения эпохи немого кино.

1906 Джон Хьюстон - американский режиссер, сценарист и актер.

1968 Марин Ле Пен - французский политик.

1968 - Олег Лужный, бывший игрок сборной Украины по футболу, ныне помощник главного тренера ФК "Динамо"(Киев).

Ушли из жизни:

1991 Соитиро Хонда - японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании "Honda".

1962 Мэрилин Монро - американская киноактриса и певица.

Именины:

Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.