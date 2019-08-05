Знаменательные события в истории: 5 августа 2019 года

Праздники:
Международный день светофора.
День победы и отечественной благодарности в Хорватии.
День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери.
История:
1789 - во Франции отменено крепостное право.
1858 - по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.
1884 - на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание статуи Свободы.
1890 - Британия согласилась признать Мадагаскар собственностью Франции.
1905 - в Бельгии воскресенье объявлено выходным днем.
1924 - в Турции запрещено многоженство.
1941 Началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.
1949 - землетрясение в городе Амбато (Эквадор) унесло жизни более 5 тысяч человек.
1980 - Бельгия разделена на три автономные провинции по языковому принципу.
1991 - Сергей Бубка установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см.
1999 - первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.
2001 - американский путешественник Стив Фоссетт в шестой раз начал кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2010 - авария на шахте Сан-Хосе (Чили), в результате которой 33 горняка оказались замурованными на глубине около 700 м и примерно в 5 км от входа в шахту.
2016 - в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры.
В этот день родились:
1844 Илья Репин - русский и украинский художник, живописец, мемуарист.
1850 Ги де Мопассан - французский писатель.
1893 - Вера Холодная, выдающаяся киноактриса Российской империи украинского происхождения эпохи немого кино.
1906 Джон Хьюстон - американский режиссер, сценарист и актер.
1968 Марин Ле Пен - французский политик.
1968 - Олег Лужный, бывший игрок сборной Украины по футболу, ныне помощник главного тренера ФК "Динамо"(Киев).
Ушли из жизни:
1991 Соитиро Хонда - японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании "Honda".
1962 Мэрилин Монро - американская киноактриса и певица.
Именины:
Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.