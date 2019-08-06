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Вторник, 06.08.2019
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Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба
Приметы и обряды на 6 августа – День Бориса и Глеба

Знаменательные события в истории: 6 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 6 августа 2019 года
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 6 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день "Врачи мира за мир".

Преображение Господне у западных христиан.

День независимости Ямайки.

Гражданский праздник в Канаде.

День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида.

День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

История:

1517 Франциск Скорина в Праге издает кириллическим шрифтом "Псалтырь", первую белорусскую печатную книгу.

1866 остров Ванкувер включён в состав Британской Колумбии.

1889 Проведен последний бой боксеров без перчаток.

1896 Мадагаскар провозглашен французской колонией.

1916 Черногория предложила Сербии объединиться в федерацию.

1945 На японский город Хиросима была сброшена атомная бомба.

1962 Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве Британской колонии.

1991 Появился первый интернет-сервер.

1997 при заходе на посадку в аэропорту города Лганья в джунглях тихоокеанского острова Гуам (США) потерпел катастрофу "Боинг‑747‑3B5" южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. Из 254 человек, находившихся на борту, погибли 228.

2012 Марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.

В этот день родились:

1881 Александр Флеминг - британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.

1970 Найт Шьямалан - американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения.

1972 Джери Холлиуэлл - британская певица, бывшая участница группы "Spice Girls".

1973 Вера Фармига - американская актриса украинского происходжения.

1983 Робин ван Перси - голландский футболист.

1992 Хань Цун - китайский фигурист, выступающий в парном катании.

Ушли из жизни:

1660 Диего Веласкес - испанский художник.

1796 Дэвид Алан - шотландский живописец.

2001 Жоржи Амаду - бразильский писатель.

2002 Эдсгер Дейкстра - голландский математик-программист, пионер структурного программирования.

2009 Джон Хьюз - американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Именины:

Анатолий, Борис, Глеб, Иван, Кристина. Николай, Роман.

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Праздник, История, 6 августа, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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