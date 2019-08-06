Знаменательные события в истории: 6 августа 2019 года

Праздники:
Международный день "Врачи мира за мир".
Преображение Господне у западных христиан.
День независимости Ямайки.
Гражданский праздник в Канаде.
День памяти благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида.
День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.
История:
1517 Франциск Скорина в Праге издает кириллическим шрифтом "Псалтырь", первую белорусскую печатную книгу.
1866 остров Ванкувер включён в состав Британской Колумбии.
1889 Проведен последний бой боксеров без перчаток.
1896 Мадагаскар провозглашен французской колонией.
1916 Черногория предложила Сербии объединиться в федерацию.
1945 На японский город Хиросима была сброшена атомная бомба.
1962 Ямайка стала независимой после существования в течение 300 лет в качестве Британской колонии.
1991 Появился первый интернет-сервер.
1997 при заходе на посадку в аэропорту города Лганья в джунглях тихоокеанского острова Гуам (США) потерпел катастрофу "Боинг‑747‑3B5" южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines. Из 254 человек, находившихся на борту, погибли 228.
2012 Марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс.
В этот день родились:
1881 Александр Флеминг - британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат.
1970 Найт Шьямалан - американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения.
1972 Джери Холлиуэлл - британская певица, бывшая участница группы "Spice Girls".
1973 Вера Фармига - американская актриса украинского происходжения.
1983 Робин ван Перси - голландский футболист.
1992 Хань Цун - китайский фигурист, выступающий в парном катании.
Ушли из жизни:
1660 Диего Веласкес - испанский художник.
1796 Дэвид Алан - шотландский живописец.
2001 Жоржи Амаду - бразильский писатель.
2002 Эдсгер Дейкстра - голландский математик-программист, пионер структурного программирования.
2009 Джон Хьюз - американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
Именины:
Анатолий, Борис, Глеб, Иван, Кристина. Николай, Роман.