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Среда, 07.08.2019
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Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Знаменательные события в истории: 7 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 7 августа 2019 года
07:11 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день, 7 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Успение праведной Анны, матери Богородицы.

История:

1679 - на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озерам.

1858 - английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады.

1888 - обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.

1918 - Украина и Область Войска Донского подписали договор о границах.

1960 - Провозглашена независимость Кот-д’Ивуара от Франции.

1971 - астронавты "Аполлона-15" (четвертая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.

1980 - румынский Ту-154 при заходе на посадку в Нуадибу (Мавритания) в условиях тумана приземлился на поверхность океана. Одна из пассажирок умерла от сердечного приступа.

1993 - часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.

2008 - начало войны в Южной Осетии.

В этот день родились:

1819 Пантелеймон Кулиш - украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель.

1880 Владимир Винниченко - украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР.

1876 Мата Хари - танцовщица и куртизанка голландского происхождения, известная шпионка.

1901 Солнцева Юлия Ипполитовна - киноактриса и кинорежиссер, жена украинского писателя, классика мирового кинематографа Александра Довженко, сорежиссер его фильмов.

1947 София Ротару - советская и украинская эстрадная певица, Народная артистка СССР, Украины, Молдавии.

1960 Дэвид Духовны - американский киноактер, режиссер и сценарист.

1975 Шарлиз Терон - американская актриса и модель, обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус".

1982 Яна Клочкова - многократная олимпийская чемпионка по плаванию, Герой Украины.

Ушли из жизни:

1941 Рабиндранат Тагор - индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат.

2010 Брюно Кремер - французский актер.

2011 Нэнси Уэйк - одна из ведущих фигур во Французском сопротивлении в годы Второй мировой войны.

Именины:

Александр, Анна, Макар, Николай.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 7 августа.
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