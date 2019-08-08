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Четверг, 08.08.2019
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Знаменательные события в истории: 8 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 8 августа 2019 года
07:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 8 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день альпинизма (День альпиниста).

День войск связи Украины.

Всемирный день кошек.

История:

1815 Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.

1832 принц Отто, сын баварского короля, провозглашён королем Греции.

1899 Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

1900 Учрежден Кубок Дэвиса.

1974 Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

1983 в Гватемале совершён военный переворот.

1990 Ирак объявил об аннексии Кувейта.

1991 в Париже убит бывший премьер-министр Ирана Ш. Бахтияр.

2000 год Ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека.

2008 Открытие XXIX Олимпийских игр в Пекине.

Родились в этот день:

1937 - Дастин Хоффман, американский киноактер, обладатель двух "Оскаров".

1931 - Роджер Пенроуз, английский физик.

1981 - Роджер Федерер, швейцарский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде со 2 февраля 2004 года по 18 августа 2008 года.

1998 - Шон Мендес, канадский певец и автор-исполнитель.

Ушли из жизни:

1588 - Алонсо Санчес, испанский художник-портретист.

1828 - Карл Петер Тунберг, шведский ученый-натуралист.

2004 - Фэй Рэй, американская киноактриса.

2010 - Патриция Нил, американская актриса, лауреат премии "Оскар".

2013 - Карен Блэк, американская актриса, сценарист, певица, композитор.

2014 - Менахем Голан, израильский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Именины:

Сергей, Федор, Прасковья.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 августа.
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