Знаменательные события в истории: 10 августа 2019 года

Праздники:
Международный день биодизеля.
Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.
История:
1500 - Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.
1793 - Впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей.
1809 - Эквадор объявил о независимости от Испании. Реально независимость была достигнута только в 1822 году.
1876 - В Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).
1897 - немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине.
1911 - Принятый в Великобритании акт о парламенте лишил палату лордов права абсолютного вето.
1913 - Закончилась Вторая балканская война подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.
1985 - Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.
2014 - начало сражения за Иловайск в ходе войны в Донбассе.
В этот день родились:
1874 Герберт Гувер 31-й президент США (1929-1933), государственный деятель.
1960 Антонио Бандерас, испанский и американский киноактер и режиссер.
1971 Джастин Теру, американский актер, сценарист, продюсер.
1973 Хавьер Санетти, аргентинский футболист, бывший капитан сборной Аргентины.
Ушли из жизни:
1907 Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса.
1915 Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
1925 Николай Тринклер, украинский хирург, ученый и педагог, профессор Харьковского медицинского института.
1946 Леон Гомон, французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа.
1993 Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель троллейбусного поезда.
Именины:
Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.