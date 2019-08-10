Знаменательные события в истории: 10 августа 2019 года

В этот день, 10 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день биодизеля.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.

История:

1500 - Диегу Диаш открыл остров Мадагаскар.

1793 - Впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей.

1809 - Эквадор объявил о независимости от Испании. Реально независимость была достигнута только в 1822 году.

1876 - В Онтарио (Канада) совершен первый в мире междугородный телефонный звонок (расстояние между городами было 13 км).

1897 - немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине.

1911 - Принятый в Великобритании акт о парламенте лишил палату лордов права абсолютного вето.

1913 - Закончилась Вторая балканская война подписанием Бухарестского мирного договора 1913 года между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией.

1985 - Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

2014 - начало сражения за Иловайск в ходе войны в Донбассе.

В этот день родились:

1874 Герберт Гувер 31-й президент США (1929-1933), государственный деятель.

1960 Антонио Бандерас, испанский и американский киноактер и режиссер.

1971 Джастин Теру, американский актер, сценарист, продюсер.

1973 Хавьер Санетти, аргентинский футболист, бывший капитан сборной Аргентины.

Ушли из жизни:

1907 Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса.

1915 Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

1925 Николай Тринклер, украинский хирург, ученый и педагог, профессор Харьковского медицинского института.

1946 Леон Гомон, французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа.

1993 Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель троллейбусного поезда.

Именины:

Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, Павел, Сергей.