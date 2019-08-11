Знаменательные события в истории: 11 августа 2019 года

В этот день, 11 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Рождество святителя Николая Чудотворца.

История:

1767 - в Англии совершено последнее сожжение человека.

1804 - Австрия стала империей.

1863 - Франция установила свой протекторат над Камбоджей.

1902 - английский король Эдуард VII передал государству дворец Осборн, любимую резиденцию королевы Виктории.

1960 - французская колония Чад обрела независимость и стала Республикой Чад.

1979 - Столкновение двух Ту-134 над Днепродзержинском. Погибли 178 человек, в том числе 17 участников узбекской команды "Пахтакор".

1989 - реабилитированы все осуждённые по делу "Союза освобождения Украины".

1999 - Полное солнечное затмение, видимое на территории Европы.

2002 - очередной "Конец Света": согласно предсказаниям известного румынского прорицателя иеромонаха Арсения, в 4:00 утра, "когда Южный полюс соединится с Северным, а на Землю обрушится огненный хаос", начнется разрушительное землетрясение, которое приведет к концу света; "после трех дней и трёх ночей ужасающих бедствий спасутся лишь чистые перед Богом люди". Иеромонах получил это апокалиптическое предупреждение на Святой горе Афон, куда совершил паломничество.

В этот день родились:

1953 Халк Хоган, американский рестлер, актер и шоумен.

1965 Виола Дэвис, американская актриса, обладатель премии "Оскар".

1983 Крис Хемсворт, австралийский актёр, номинант на премию BAFTA (2012).

Ушли из жизни:

1919 Эндрю Карнеги, американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп

1996 Ванга, болгарская ясновидящая.

2014 Робин Уильямс, американский актер и стендап-комик, лауреат премии "Оскар".

Именины:

Александр, Алексей, Анатолий, Константин, Михаил, Николай. Роман, Серафина.