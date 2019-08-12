Знаменательные события в истории: 12 августа 2019 года

Праздники:
Международный день молодежи.
День строителя.
День работников ветеринарной медицины на Украине.
История:
1824 - поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу.
1851 - американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.
1865 - английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол - для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое.
1877 - американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса - Деймос.
1898 - Гавайские острова аннексированы США.
1981 - Компания IBM выпустила первый персональный компьютер.
1985 - Катастрофа рейса Japan Airlines 123: Boeing 747 врезался в гору Осутака, погибли 520 человек, 4 выжило. Крупнейшая по количеству жертв катастрофа одного самолёта в истории.
1999 - Украиной принято решение о закрытии всех вытрезвителей.
2010 - в городе Луганск зафиксирована самая высокая температура в истории Украины +42°C.
Родились в этот день:
1887 Эрвин Шредингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.
1954 Франсуа Олланд, президент Франции, политический и государственный деятель, первый секретарь Социалистической партии Франции в 1997-2008.
1992 Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.
Ушли из жизни:
-30 Клеопатра, последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев.
1953 Евгений Патон, украинский академик,специалист электросварки и мостостроения, основатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.
1955 Томас Манн, немецкий писатель, Нобелевский лауреат.
1965 Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.
Именины:
Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.