Знаменательные события в истории: 13 августа 2019 года

Праздники:
Международный день левшей.
День национальных героев в Зимбабве.
Женский день в Тунисе.
История:
1905 Норвегия провела референдум о расторжении унии со Швецией.
1907 в Нью-Йорке пущено первое такси.
1912 французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.
1928 В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
1942 премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".
1960 Центральноафриканская Республика объявила независимость от Франции.
1961 Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.
1966 в Тунисе запрещены мини-юбки.
1997 правительство провинции Онтарио (Канада) объявило о плане закрытия семи АЭС возле границы с США.
2002 На одном из гавайских островов состоялось бракосочетание знаменитого актера и дочери "Короля рок-н-ролла" - вступили в законный брак Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли.
2004 Открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция).
Родились в этот день:
1899 Альфред Хичкок - английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
1926 Фидель Кастро - кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008).
1975 Кейси Аффлек - американский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии "Оскар".
1979 Екатерина Бужинская - украинская певица, народная артистка Украины.
1982 Себастиан Стэн - американский актёр румынского происхождения.
1984 Алена Бондаренко - украинская теннисистка.
1992 Лукас Моура - бразильский футболист.
Ушли из жизни:
1917 Эдуард Бухнер - немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат.
1946 Герберт Уэллс - английский писатель и публицист.
Именины:
Анна, Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.