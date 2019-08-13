Знаменательные события в истории: 13 августа 2019 года

В этот день, 13 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день левшей.

День национальных героев в Зимбабве.

Женский день в Тунисе.

История:

1905 Норвегия провела референдум о расторжении унии со Швецией.

1907 в Нью-Йорке пущено первое такси.

1912 французский врач Г. Один объявил о том, что он первым в мире выделил вирус рака.

1928 В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.

1942 премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея "Бэмби".

1960 Центральноафриканская Республика объявила независимость от Франции.

1961 Германская Демократическая республика закрыла границу между Западным и Восточным Берлином.

1966 в Тунисе запрещены мини-юбки.

1997 правительство провинции Онтарио (Канада) объявило о плане закрытия семи АЭС возле границы с США.

2002 На одном из гавайских островов состоялось бракосочетание знаменитого актера и дочери "Короля рок-н-ролла" - вступили в законный брак Николас Кейдж и Лиза Мария Пресли.

2004 Открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция).

Родились в этот день:

1899 Альфред Хичкок - английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

1926 Фидель Кастро - кубинский политический и военный деятель, руководитель Кубы (1959-2008).

1975 Кейси Аффлек - американский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии "Оскар".

1979 Екатерина Бужинская - украинская певица, народная артистка Украины.

1982 Себастиан Стэн - американский актёр румынского происхождения.

1984 Алена Бондаренко - украинская теннисистка.

1992 Лукас Моура - бразильский футболист.

Ушли из жизни:

1917 Эдуард Бухнер - немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат.

1946 Герберт Уэллс - английский писатель и публицист.

Именины:

Анна, Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.