Знаменательные события в истории: 14 августа 2019 года

Праздники:
Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.
История:
1385 Заключен династический союз между Великим княжеством Литовским и Польским королевством (Кревская Уния).
1457 Вышло в свет первое европейское издание библейской книги "Псалтирь".
1775 Манифестом Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь.
1848 в Канаде отменено положение, по которому английский признавался единственным государственным языком.
1914 Во Львове создана Главная Украинская Рада.
1920 В Антверпене состоялась торжественная церемония открытия Седьмых Олимпийских игр (на самом деле соревнования шли с июля).
1936 впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
1945 Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.
1971 Бахрейн провозгласил независимость после 110-летнего существования в качестве британской колонии.
1972 катастрофа Ил-62 в Кенигс-Вустерхаузене - крупнейшая авиакатастрофа в Германии.
В этот день родились:
1867 Джон Голсуорси - английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат.
1966 Холли Берри - американская киноактриса и модель, лауреат премии "Оскар".
1947 Даниэла Стил - американская писательница, автор многих бестселлеров.
1983 Мила Кунис - американская киноактриса украинского происхождения.
Ушли из жизни:
1984 Джон Бойнтон Пристли - английский писатель, драматург, театральный режиссер.
1988 Энцо Феррари - итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.
Именины:
Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.