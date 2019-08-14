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Среда, 14.08.2019
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Знаменательные события в истории: 14 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 14 августа 2019 года
07:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 14 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Начало Успенского поста.

Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

История:

1385 Заключен династический союз между Великим княжеством Литовским и Польским королевством (Кревская Уния).

1457 Вышло в свет первое европейское издание библейской книги "Псалтирь".

1775 Манифестом Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь.

1848 в Канаде отменено положение, по которому английский признавался единственным государственным языком.

1914 Во Львове создана Главная Украинская Рада.

1920 В Антверпене состоялась торжественная церемония открытия Седьмых Олимпийских игр (на самом деле соревнования шли с июля).

1936 впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.

1945 Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.

1971 Бахрейн провозгласил независимость после 110-летнего существования в качестве британской колонии.

1972 катастрофа Ил-62 в Кенигс-Вустерхаузене - крупнейшая авиакатастрофа в Германии.

В этот день родились:

1867 Джон Голсуорси - английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат.

1966 Холли Берри - американская киноактриса и модель, лауреат премии "Оскар".

1947 Даниэла Стил - американская писательница, автор многих бестселлеров.

1983 Мила Кунис - американская киноактриса украинского происхождения.

Ушли из жизни:

1984 Джон Бойнтон Пристли - английский писатель, драматург, театральный режиссер.

1988 Энцо Феррари - итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.

Именины:

Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 14 августа.
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