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Четверг, 15.08.2019
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Знаменательные события в истории: 15 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 15 августа 2019 года
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 15 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День археолога.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан.

История:

1877 Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово "Нello" ("Алло").

1893 Международный арбитраж обязал США выплатить Канаде штраф в размере 478 тыс. долларов за ловлю рыбы в канадских водах.

1914 Через Панамский канал прошло первое судно.

1932 При раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".

1935 Флаг со свастикой утвержден в качестве государственного флага Германии.

1947 Индия была разделена на два государства - Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.

1958 Катастрофа Ту-104 под Хабаровском. Погибли 64 человека - на тот момент крупнейшая авиакатастрофа в СССР, первая катастрофа реактивного авиалайнера в стране.

1960 Республика Конго объявила о своей независимости от Франции.

1972 Эфиопия отказалась от участия в мюнхенской Олимпиаде в знак протеста против участия в ней Родезии.

1975 Военный переворот в Бангладеш, в результате которого погиб президент Муджибур Рахман.

В этот день родились:

1769 Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).

1771 Вальтер Скотт , английский поэт, прозаик и историк.

1944 Джанфранко Ферре, итальянский модельер.

1963 Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский кинорежиссер, обладатель четырех премий "Оскар".

1972Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, обладатель двух "Оскаров" и других наград.

1978 Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996).

1990 Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".

Ушли из жизни:

1057 Макбет, король Шотландии, персонаж трагедии Шекспира.

1990 Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".

2001 Екатерина Ющенко, автор первого в мире языка программирования высокого уровня ("Адресного языка программирования"), ученый-кибернетик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР.

2012 Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.

Именины:

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 15 августа.
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