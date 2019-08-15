Знаменательные события в истории: 15 августа 2019 года

Праздники:
День археолога.
Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан.
История:
1877 Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово "Нello" ("Алло").
1893 Международный арбитраж обязал США выплатить Канаде штраф в размере 478 тыс. долларов за ловлю рыбы в канадских водах.
1914 Через Панамский канал прошло первое судно.
1932 При раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".
1935 Флаг со свастикой утвержден в качестве государственного флага Германии.
1947 Индия была разделена на два государства - Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.
1958 Катастрофа Ту-104 под Хабаровском. Погибли 64 человека - на тот момент крупнейшая авиакатастрофа в СССР, первая катастрофа реактивного авиалайнера в стране.
1960 Республика Конго объявила о своей независимости от Франции.
1972 Эфиопия отказалась от участия в мюнхенской Олимпиаде в знак протеста против участия в ней Родезии.
1975 Военный переворот в Бангладеш, в результате которого погиб президент Муджибур Рахман.
В этот день родились:
1769 Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).
1771 Вальтер Скотт , английский поэт, прозаик и историк.
1944 Джанфранко Ферре, итальянский модельер.
1963 Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский кинорежиссер, обладатель четырех премий "Оскар".
1972Бен Аффлек, американский киноактер, режиссер, обладатель двух "Оскаров" и других наград.
1978 Лилия Подкопаева, украинская гимнастка, олимпийская чемпионка (1996).
1990 Дженнифер Лоуренс, американская актриса, обладательница "Оскара".
Ушли из жизни:
1057 Макбет, король Шотландии, персонаж трагедии Шекспира.
1990 Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен, лидер и вокалист рок-группы "Кино".
2001 Екатерина Ющенко, автор первого в мире языка программирования высокого уровня ("Адресного языка программирования"), ученый-кибернетик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН УССР.
2012 Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
Именины:
Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.