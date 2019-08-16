Знаменательные события в истории: 16 августа 2019 года

Праздники:
День малинового варенья.
Национальный день ВДВ в США.
История:
1930 - создан первый звуковой цветной мультипликационный фильм.
1945 - Москва и Варшава подписали договор о советско-польской границе, в основе документа лежала "линия Керзона": линия в основном соответствует этнографическому принципу.
1960 - Кипр провозглашен самостоятельным государством - Республикой Кипр.
1976 - в прокате появилась кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".
1987 - Катастрофа MD-82 в Детройте, в результате которой погибли 156 человек. Единственная выжившая — 4-летняя девочка Сесилия Сичан.
1995 - жители Бермудских островов решили остаться британской колонией и проголосовали против независимости.
Родились в этот день:
1958 - Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица.
1962 - Стив Кэрелл, американский комедийный актер, обладатель премии "Золотой глобус".
1969 - Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (1992), многократный чемпион мира.
1973 - Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат ТЭФИ.
1979 - Xindl X (Онджей Ладек), популярный чешский фолк-рок исполнитель.
1987 - Кэри Прайс, канадский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион (2014).
Ушли из жизни:
1678 - Эндрю Марвелл, английский поэт.
1893 - Жан Шарко, французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Учитель Зигмунда Фрейда..
1921 - Петр I Карагеоргиевич, король сербов, хорватов и словенцев.
1938 - Роберт Джонсон, легендарный американский гитарист и блюзовый исполнитель.
1949 - Маргарет Митчелл, американская писательница.
1956 - Бела Лугоши, американский актер венгерского происхождения.
1957 - Ирвинг Ленгмюр, американский химик, лауреат Нобелевской премии 1932 года "за открытия и исследования в области химии поверхностных явлений".
1977 - Элвис Пресли, американский певец.
1989 - Аманда Блейк, актриса.
1993 - Стюарт Грейнджер, американский актер.
2003 - Иди Амин, диктатор Уганды.
2014 - Всеволод Нестайко, украинский писатель.
2017 - Вера Глаголева, российская актриса, сценарист, режиссер и продюсер.
Именины:
Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.