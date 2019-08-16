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Пятница, 16.08.2019
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Знаменательные события в истории: 16 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 16 августа 2019 года
07:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 16 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День малинового варенья.

Национальный день ВДВ в США.

История:

1930 - создан первый звуковой цветной мультипликационный фильм.

1945 - Москва и Варшава подписали договор о советско-польской границе, в основе документа лежала "линия Керзона": линия в основном соответствует этнографическому принципу.

1960 - Кипр провозглашен самостоятельным государством - Республикой Кипр.

1976 - в прокате появилась кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

1987 - Катастрофа MD-82 в Детройте, в результате которой погибли 156 человек. Единственная выжившая — 4-летняя девочка Сесилия Сичан.

1995 - жители Бермудских островов решили остаться британской колонией и проголосовали против независимости.

Родились в этот день:

1958 - Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица.

1962 - Стив Кэрелл, американский комедийный актер, обладатель премии "Золотой глобус".

1969 - Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (1992), многократный чемпион мира.

1973 - Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая, лауреат ТЭФИ.

1979 - Xindl X (Онджей Ладек), популярный чешский фолк-рок исполнитель.

1987 - Кэри Прайс, канадский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион (2014).

Ушли из жизни:

1678 - Эндрю Марвелл, английский поэт.

1893 - Жан Шарко, французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Учитель Зигмунда Фрейда..

1921 - Петр I Карагеоргиевич, король сербов, хорватов и словенцев.

1938 - Роберт Джонсон, легендарный американский гитарист и блюзовый исполнитель.

1949 - Маргарет Митчелл, американская писательница.

1956 - Бела Лугоши, американский актер венгерского происхождения.

1957 - Ирвинг Ленгмюр, американский химик, лауреат Нобелевской премии 1932 года "за открытия и исследования в области химии поверхностных явлений".

1977 - Элвис Пресли, американский певец.

1989 - Аманда Блейк, актриса.

1993 - Стюарт Грейнджер, американский актер.

2003 - Иди Амин, диктатор Уганды.

2014 - Всеволод Нестайко, украинский писатель.

2017 - Вера Глаголева, российская актриса, сценарист, режиссер и продюсер.

Именины:

Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 16 августа.
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