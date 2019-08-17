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Суббота, 17.08.2019
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Знаменательные события в истории: 17 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 17 августа 2019 года
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 17 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

История:

1648 Произошло решающее сражение между революционной армией генерала Оливера Кромвеля и англо-шотландскими роялистами.

1896 Начало "золотой лихорадки" на Клондайке.

1948 Мать Тереза покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных.

1977 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.

В этот день родились:

1601 Пьер Ферма французский математик, создатель теории чисел.

1798 Антон Дельвиг русский поэт, издатель.

1887 Адриан Фоккер нидерландский физик.

1935 Олег Табаков советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.

1943 Роберт де Ниро американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар».

Ушли из жизни:

1758 Степан Апраксин русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

1972 Александр Вампилов советский драматург, прозаик, публицист.

1978 Вера Марецкая советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

Именины:

Алексей, Андрей, Дарья, Дмитрий, Иван, Кузьма, Михаил, Семен.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 августа.
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