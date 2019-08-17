Знаменательные события в истории: 17 августа 2019 года

Праздники:
Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.
История:
1648 Произошло решающее сражение между революционной армией генерала Оливера Кромвеля и англо-шотландскими роялистами.
1896 Начало "золотой лихорадки" на Клондайке.
1948 Мать Тереза покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных.
1977 Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса.
В этот день родились:
1601 Пьер Ферма французский математик, создатель теории чисел.
1798 Антон Дельвиг русский поэт, издатель.
1887 Адриан Фоккер нидерландский физик.
1935 Олег Табаков советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.
1943 Роберт де Ниро американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар».
Ушли из жизни:
1758 Степан Апраксин русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.
1972 Александр Вампилов советский драматург, прозаик, публицист.
1978 Вера Марецкая советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.
Именины:
Алексей, Андрей, Дарья, Дмитрий, Иван, Кузьма, Михаил, Семен.