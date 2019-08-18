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Воскресенье, 18.08.2019
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Знаменательные события в истории: 18 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 18 августа 2019 года
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 18 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Национальный день науки в Таиланде.

Евстигней Житник.

История:

1572 В Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наваррского.

1966 Произведено первое фотографирование лунной поверхности с американской селеноцентрической орбиты - «Лунар орбитер-1».

В этот день родились:

1685 Брук Тейлор английский математик.

1750 Антонио Сальери итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог.

1930 Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор.

1945 Владимир Мигуля советский композитор, пианист, вокалист.

1957 Кароль Буке французская актриса.

Ушли из жизни:

1503 Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства».

1642 Рени Гвидо итальянский живописец эпохи барокко, представитель болонского академизма.

1850 Оноре де Бальзак французский писатель.

Именины:

Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Мария. 

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Праздник, История, Именины, Даты, Знаменательные события в истории, 18 августа.
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