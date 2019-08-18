Знаменательные события в истории: 18 августа 2019 года

Праздники:
Национальный день науки в Таиланде.
Евстигней Житник.
История:
1572 В Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наваррского.
1966 Произведено первое фотографирование лунной поверхности с американской селеноцентрической орбиты - «Лунар орбитер-1».
В этот день родились:
1685 Брук Тейлор английский математик.
1750 Антонио Сальери итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог.
1930 Ливиу Либреску румынский, израильский и американский математик, профессор.
1945 Владимир Мигуля советский композитор, пианист, вокалист.
1957 Кароль Буке французская актриса.
Ушли из жизни:
1503 Александр VI (Родриго Борджиа) 214-й Папа Римский, «самая мрачная фигура папства».
1642 Рени Гвидо итальянский живописец эпохи барокко, представитель болонского академизма.
1850 Оноре де Бальзак французский писатель.
Именины:
Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Мария.