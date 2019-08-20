Знаменательные события в истории: 20 августа 2019 года

В этот день, 20 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Венгрия - День святого Иштвана, основателя венгерского государства.

Сенегал - День независимости.

Эстония - День восстановления независимости.

Религиозные праздники:

Попразднство Преображения Господня.

История:

1619 - Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.

1667 - опубликована эпическая поэма Джона Мильтона "Потерянный рай".

1721 - Пущены фонтаны и каскады Петергофа.

1852 - после столкновения с другим судном, в озере Эри затонул пароход "Atlantic" (США). В кораблекрушении более 250 погибших.

1857 - скандал вокруг публикации "Цветов зла": на Бодлера наложен штраф за "оскорбление общественной нравственности".

1868 - В США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.

1897 - Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.

1941 - Вторая мировая война: Гитлер отдал распоряжение о начале разработки ракет "Фау".

1956 - Начала действовать ядерная электростанция "Calder Hall", первая ядерная электростанция Британии.

1991 - Эстония провозгласила (восстановила) свою независимость от СССР.

2002 - Корпорация "Дженерал моторс" объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах "Шевроле" и "Джи-Эм-Си", произведенных в 2000 году, выявлены неполадки в подушках безопасности.

2008 - В Мадриде потерпел крушение пассажирский самолет McDonnell Douglas MD-82. Из 170 человек, находившихся на борту, 154 человек погибли.

В этот день родились:

1779 - Йенс Берцелиус (ум. 1848), шведский химик и минералог.

1833 - Бенджамин Гаррисон (ум. 1901), 23-й президент США.

1847 - Болеслав Прус (ум. 1912), польский писатель.

1886 - Пауль Тиллих (ум. 1965), немецко-американский протестантский теолог и философ.

1890 - Говард Филлипс Лавкрафт (ум. 1937), американский писатель.

1901 - Сальваторе Квазимодо (ум. 1968), итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии (1959).

1905 - Микио Нарусэ (ум. 1969), японский кинорежиссер.

1937 - Андрон Кончаловский, кинорежиссер и сценарист.

1939 - Валерий Шевчук, украинский писатель.

1953 - Владимир Вишневский, поэт, автор одностиший.

1974 - Миша Коллинз, американский актер и продюсер.

1981 - Бен Барнс, британский актер и певец.

1983 - Эндрю Гарфилд, британский и американский актер.

1992 - Деми Ловато, американская актриса и певица.

Ушли из жизни:

1484 - Ипполита Мария Сфорца (р. 1446), герцогиня Калабрийская, первая жена Альфонса Калабрийского, будущего короля Неаполя Альфонса II.

1785 - Жан-Батист Пигаль (р. 1714), французский скульптор.

1823 - Пий VII (в миру Грегорио Луиджи Барнаба Кьярамонти, р. 1742), 251-й папа римский (1800-1803).

1843 - Григорий Квитка-Основьяненко (р. 1778), украинский писатель.

1887 - Жюль Лафорг (р. 1860), французский поэт-символист.

1917 - Адольф фон Байер (р. 1835), немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1905).

2001 - Фред Хойл (р. 1915), английский астрофизик, космолог, писатель-фантаст.

2013 - Элмор Леонард (р. 1925), американский писатель и сценарист.

2015 - Лев Дуров (р. 1931), актер театра и кино, театральный режиссер.

Именины:

Александр, Алексей, Иван, Василий, Дмитрий, Петр, Афанасий.