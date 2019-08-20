Знаменательные события в истории: 20 августа 2019 года

Праздники:
Венгрия - День святого Иштвана, основателя венгерского государства.
Сенегал - День независимости.
Эстония - День восстановления независимости.
Религиозные праздники:
Попразднство Преображения Господня.
История:
1619 - Голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканских негров, которые были проданы в рабство обитателям Джеймстауна.
1667 - опубликована эпическая поэма Джона Мильтона "Потерянный рай".
1721 - Пущены фонтаны и каскады Петергофа.
1852 - после столкновения с другим судном, в озере Эри затонул пароход "Atlantic" (США). В кораблекрушении более 250 погибших.
1857 - скандал вокруг публикации "Цветов зла": на Бодлера наложен штраф за "оскорбление общественной нравственности".
1868 - В США официально провозглашено окончание Войны Севера и Юга.
1897 - Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии.
1941 - Вторая мировая война: Гитлер отдал распоряжение о начале разработки ракет "Фау".
1956 - Начала действовать ядерная электростанция "Calder Hall", первая ядерная электростанция Британии.
1991 - Эстония провозгласила (восстановила) свою независимость от СССР.
2002 - Корпорация "Дженерал моторс" объявила об отзыве семисот тысяч автомобилей. В пикапах и микроавтобусах "Шевроле" и "Джи-Эм-Си", произведенных в 2000 году, выявлены неполадки в подушках безопасности.
2008 - В Мадриде потерпел крушение пассажирский самолет McDonnell Douglas MD-82. Из 170 человек, находившихся на борту, 154 человек погибли.
В этот день родились:
1779 - Йенс Берцелиус (ум. 1848), шведский химик и минералог.
1833 - Бенджамин Гаррисон (ум. 1901), 23-й президент США.
1847 - Болеслав Прус (ум. 1912), польский писатель.
1886 - Пауль Тиллих (ум. 1965), немецко-американский протестантский теолог и философ.
1890 - Говард Филлипс Лавкрафт (ум. 1937), американский писатель.
1901 - Сальваторе Квазимодо (ум. 1968), итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии (1959).
1905 - Микио Нарусэ (ум. 1969), японский кинорежиссер.
1937 - Андрон Кончаловский, кинорежиссер и сценарист.
1939 - Валерий Шевчук, украинский писатель.
1953 - Владимир Вишневский, поэт, автор одностиший.
1974 - Миша Коллинз, американский актер и продюсер.
1981 - Бен Барнс, британский актер и певец.
1983 - Эндрю Гарфилд, британский и американский актер.
1992 - Деми Ловато, американская актриса и певица.
Ушли из жизни:
1484 - Ипполита Мария Сфорца (р. 1446), герцогиня Калабрийская, первая жена Альфонса Калабрийского, будущего короля Неаполя Альфонса II.
1785 - Жан-Батист Пигаль (р. 1714), французский скульптор.
1823 - Пий VII (в миру Грегорио Луиджи Барнаба Кьярамонти, р. 1742), 251-й папа римский (1800-1803).
1843 - Григорий Квитка-Основьяненко (р. 1778), украинский писатель.
1887 - Жюль Лафорг (р. 1860), французский поэт-символист.
1917 - Адольф фон Байер (р. 1835), немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1905).
2001 - Фред Хойл (р. 1915), английский астрофизик, космолог, писатель-фантаст.
2013 - Элмор Леонард (р. 1925), американский писатель и сценарист.
2015 - Лев Дуров (р. 1931), актер театра и кино, театральный режиссер.
Именины:
Александр, Алексей, Иван, Василий, Дмитрий, Петр, Афанасий.