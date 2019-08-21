Знаменательные события в истории: 21 августа 2019 года

В этот день, 21 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Этот день также вошел в историю благодаря многим знаменательным событиям.

История:

1192 — В Японии власть императора сменилась властью сегуна — главнокомандующего.

1652 — Сын Богдана Хмельницкого женился на дочери молдавского господаря Василмя Лупу.

1803 — Австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы.

1825 — В Одессе открыт музей древностей.

1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.

1860 — В Британской Колумбии найдено золото.

1902 — Основан Cadillac, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.

1911 — Из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.

1932 — В Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1959 — Гавайи получили статус 50-го штата США.

1976 — Во Франции начался первый европейский фестиваль панк-рока.

1982 — На Одесской железной дороге произошло сразу два взаимосвязанных крушения поездов: сперва лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда, затем на обходном пути один пассажирский поезд столкнулся с хвостом другого. День прозвали «Черной субботой» для железных дорог Украины.

1989 — Исследовательский зонд Voyager 2 делает снимки Тритона, спутника Нептуна.

2002 — В пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода Spirit.

2006 — Началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Родились в этот день:

1826 — Карл Гегенбаур (умер в 1903 году), немецкий зоолог, один из основоположников эволюционного направления в сравнительной анатомии.

1930 — Маргарет Роуз (умерла в 2002 году), младшая сестра царствующей королевы Великобритании Елизаветы II.

1952 — Джо Страммер (настоящее имя Джон Грэм Меллор; умер в 2002 году), лидер английской панк-группы The Clash.

1952 — Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, сменивший в «Deep Purple» Роджера Гловера.

1956 — Ким Кэттролл, американская актриса (Саманта Джонс в сериале «Секс в большом городе»).

1967 — Кэрри-Энн Мосс, канадская киноактриса («Матрица»).

1967 — Серж Танкян, вокалист американской рок-группы System of a Down.

1971 — Лиам Хоулетт, создатель и участник английской электронной группы The Prodigy.

1973 — Сергей Брин, американский миллиардер, разработчик и сооснователь Google.

Именины:

Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.