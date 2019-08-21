Знаменательные события в истории: 21 августа 2019 года

Праздники:
Этот день также вошел в историю благодаря многим знаменательным событиям.
История:
1192 — В Японии власть императора сменилась властью сегуна — главнокомандующего.
1652 — Сын Богдана Хмельницкого женился на дочери молдавского господаря Василмя Лупу.
1803 — Австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы.
1825 — В Одессе открыт музей древностей.
1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи.
1860 — В Британской Колумбии найдено золото.
1902 — Основан Cadillac, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.
1911 — Из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции.
1932 — В Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.
1959 — Гавайи получили статус 50-го штата США.
1976 — Во Франции начался первый европейский фестиваль панк-рока.
1982 — На Одесской железной дороге произошло сразу два взаимосвязанных крушения поездов: сперва лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда, затем на обходном пути один пассажирский поезд столкнулся с хвостом другого. День прозвали «Черной субботой» для железных дорог Украины.
1989 — Исследовательский зонд Voyager 2 делает снимки Тритона, спутника Нептуна.
2002 — В пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода Spirit.
2006 — Началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
Родились в этот день:
1826 — Карл Гегенбаур (умер в 1903 году), немецкий зоолог, один из основоположников эволюционного направления в сравнительной анатомии.
1930 — Маргарет Роуз (умерла в 2002 году), младшая сестра царствующей королевы Великобритании Елизаветы II.
1952 — Джо Страммер (настоящее имя Джон Грэм Меллор; умер в 2002 году), лидер английской панк-группы The Clash.
1952 — Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, сменивший в «Deep Purple» Роджера Гловера.
1956 — Ким Кэттролл, американская актриса (Саманта Джонс в сериале «Секс в большом городе»).
1967 — Кэрри-Энн Мосс, канадская киноактриса («Матрица»).
1967 — Серж Танкян, вокалист американской рок-группы System of a Down.
1971 — Лиам Хоулетт, создатель и участник английской электронной группы The Prodigy.
1973 — Сергей Брин, американский миллиардер, разработчик и сооснователь Google.
Именины:
Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.