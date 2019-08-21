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Знаменательные события в истории: 21 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 21 августа 2019 года
08:31 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день, 21 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Этот день также вошел в историю благодаря многим знаменательным событиям.

История:

1192 — В Японии власть императора сменилась властью сегуна — главнокомандующего. 

1652 — Сын Богдана Хмельницкого женился на дочери молдавского господаря Василмя Лупу. 

1803 — Австралийская газета Sydney Gazette впервые в мире дала подробное описание коалы. 

1825 — В Одессе открыт музей древностей. 

1841 — Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. 

1860 — В Британской Колумбии найдено золото. 

1902 — Основан Cadillac, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса «люкс». Звучное название дано в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта. 

1911 — Из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года картина случайно была обнаружена во Флоренции. 

1932 — В Венеции состоялся первый международный кинофестиваль. 

1959 — Гавайи получили статус 50-го штата США. 

1976 — Во Франции начался первый европейский фестиваль панк-рока. 

1982 — На Одесской железной дороге произошло сразу два взаимосвязанных крушения поездов: сперва лоб в лоб столкнулись два грузовых поезда, затем на обходном пути один пассажирский поезд столкнулся с хвостом другого. День прозвали «Черной субботой» для железных дорог Украины. 

1989 — Исследовательский зонд Voyager 2 делает снимки Тритона, спутника Нептуна. 

2002 — В пустыне на севере штата Аризона прошли успешные испытания прототипов марсохода Spirit. 

2006 — Началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.

Родились в этот день:

1826 — Карл Гегенбаур (умер в 1903 году), немецкий зоолог, один из основоположников эволюционного направления в сравнительной анатомии. 

1930 — Маргарет Роуз (умерла в 2002 году), младшая сестра царствующей королевы Великобритании Елизаветы II. 

1952 — Джо Страммер (настоящее имя Джон Грэм Меллор; умер в 2002 году), лидер английской панк-группы The Clash. 

1952 — Гленн Хьюз, английский бас-гитарист, сменивший в «Deep Purple» Роджера Гловера. 

1956 — Ким Кэттролл, американская актриса (Саманта Джонс в сериале «Секс в большом городе»). 

1967 — Кэрри-Энн Мосс, канадская киноактриса («Матрица»). 

1967 — Серж Танкян, вокалист американской рок-группы System of a Down. 

1971 — Лиам Хоулетт, создатель и участник английской электронной группы The Prodigy. 

1973 — Сергей Брин, американский миллиардер, разработчик и сооснователь Google. 

Именины:

Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 21 августа.
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