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Четверг, 22.08.2019
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Знаменательные события в истории: 22 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 22 августа 2019 года
07:33 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В этот день, 22 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память апостола Матфия.

Память святителя Филарета (Гумилевского), архиепископа Черниговского (1866).

История:

1864 Подписана первая Женевская конвенция.

1922 В Зальцбурге (Австрия) открылся фестиваль театрального искусства.

1941 "День рождения" знаменитых "наркомовских ста граммов".

1795 во Франции Национальным конвентом принята Конституция III года, впервые утвердившая всеобщее избирательное право.

1796 после недолгого существования бурская Республика Грааф-Рейнет оккупирована Великобританией и включена в состав Капской колонии.

В этот день родились:

1862 Клод Дебюсси французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.

1891 Жак Липшиц (ум. 1973), французский и американский скульптор.

1893 Дороти Паркер (ум. 1967), американская писательница, поэтесса, журналистка.

1920 Рэй Брэдбери американский писатель-фантаст.

Ушли из жизни:

1952 Хиранума Киитиро (р. 1867), японский политик, государственный деятель, в 1939 г. премьер-министр Японии.

1921 Вильгельм Кирхнер (р. 1848), немецкий зоотехник.

1983 Борис Ласкин (р. 1914), писатель, сценарист, автор песен.

1996 Зиновий Паперный (р. 1919), филолог, литературовед, критик, пародист.

2011 Абдель Азиз Абдель Гани (р. 1939), премьер-министр Йемена (1975—1980, 1983—1990, 1994—1997).

Именины:

Алексей, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Матвей, Роман, Юлиан.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события, 22 августа.
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