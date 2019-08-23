Знаменательные события в истории: 23 августа 2019 года

Праздники:
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.
День Государственного флага Украины.
История:
1913 В Копенгагене открыт памятник Русалочке.
1943 Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.
1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем решении не возвращаться в СССР.
В этот день родились:
1880 Александр Грин русский писатель, представитель направления романтического реализма.
1932 Давид Черкасский советский и украинский мультипликатор, режиссер и сценарист.
1965 Валерий Николаев советский и российский актер театра и кино, режиссер.
1970 Ривер Феникс американский киноактер.
Ушли из жизни:
93 Гней Юлий Агрикола римский полководец.
1305 Уильям Уоллес шотландский рыцарь и военачальник, национальный герой Шотландии.
1806 Шарль Кулон французский физик и военный инженер.
1888 Филипп Генри Госсе английский натуралист, изобретатель аквариума.
1977 Наум Габо русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.
Именины:
Афанасий, Вячеслав, Роман.