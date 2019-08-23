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Пятница, 23.08.2019
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Знаменательные события в истории: 23 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 августа 2019 года
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 23 августа - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации.

День Государственного флага Украины.

История:

1913 В Копенгагене открыт памятник Русалочке.

1943 Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге.

1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем решении не возвращаться в СССР.

В этот день родились:

1880 Александр Грин русский писатель, представитель направления романтического реализма.

1932 Давид Черкасский советский и украинский мультипликатор, режиссер и сценарист.

1965 Валерий Николаев советский и российский актер театра и кино, режиссер.

1970 Ривер Феникс американский киноактер.

Ушли из жизни:

93 Гней Юлий Агрикола римский полководец.

1305 Уильям Уоллес шотландский рыцарь и военачальник, национальный герой Шотландии.

1806 Шарль Кулон французский физик и военный инженер.

1888 Филипп Генри Госсе английский натуралист, изобретатель аквариума.

1977 Наум Габо русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.

Именины:

Афанасий, Вячеслав, Роман.

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