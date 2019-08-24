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Суббота, 24.08.2019
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Знаменательные события в истории: 24 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 августа 2019 года
07:12 Сегодня Телеграф

Сегодня Украина отмечает День Независимости!

Праздники:

Украина - День независимости.

Память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах.

День святого Варфоломея.

История:

79 Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.

1572 В Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами (Варфоломеевская ночь).

1853 День рождения чипсов.

1991 Украина провозгласила свою независимость.

1995 Вышла операционная система Windows 95.

2006 Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.

В этот день родились:

1899 Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.

1948 Жан-Мишель Жарр, французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки.

1958 Стив Гуттенберг, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер.

1981 Чад Майкл Мюррей, американский актер и писатель.

1987 Анже Копитар, словенский хоккеист-профессионал, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

1988 Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

Ушли из жизни:

79 Плиний, Старший римский писатель.

1313 Генрих VII (Люксембургский), император Священной Римской Империи (1312-1313).

1679 Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.

1997 Льюис Эссен, английский физик.

2009 Тони Зайлер, австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.

2014 Ричард Аттенборо (р. 1923), английский актер, кинорежиссер и продюсер, лорд, обладатель премии "Оскар".

2017 Джей Томас (р. 1948), американский актер-комик, радиоведущий.

Именины:

Александр, Василий, Роман.

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