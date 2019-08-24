Знаменательные события в истории: 24 августа 2019 года

Праздники:
Украина - День независимости.
Память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах.
День святого Варфоломея.
История:
79 Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум.
1572 В Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами (Варфоломеевская ночь).
1853 День рождения чипсов.
1991 Украина провозгласила свою независимость.
1995 Вышла операционная система Windows 95.
2006 Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.
В этот день родились:
1899 Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт.
1948 Жан-Мишель Жарр, французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки.
1958 Стив Гуттенберг, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер.
1981 Чад Майкл Мюррей, американский актер и писатель.
1987 Анже Копитар, словенский хоккеист-профессионал, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
1988 Руперт Гринт, британский актер (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).
Ушли из жизни:
79 Плиний, Старший римский писатель.
1313 Генрих VII (Люксембургский), император Священной Римской Империи (1312-1313).
1679 Жан-Франсуа Поль де Гонди, французский государственный деятель Фронды, кардинал де Рец.
1997 Льюис Эссен, английский физик.
2009 Тони Зайлер, австрийский горнолыжник, трехкратный олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира.
2014 Ричард Аттенборо (р. 1923), английский актер, кинорежиссер и продюсер, лорд, обладатель премии "Оскар".
2017 Джей Томас (р. 1948), американский актер-комик, радиоведущий.
Именины:
Александр, Василий, Роман.